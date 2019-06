Corespondenţă de la Vatican de la Julia-Sandra Vîrsta • GRAIUL Maramureșului a fost în audienţă la Sfântul Părinte, Papa Francesco

Zilele trecute, am avut o invitaţie la Vatican din partea Sfântului Părinte, Papa Francesco, pentru o audienţă privată cu colegii mei jurnalişti, corespondenţi în Italia, la Ass. Stampa Estera (Presa străină). O ocazie unică şi plină de emoţii de a-l întîlni pe Pontefice în Sala Clementina din Vatican. Ploaia torenţială nu ne-a împiedicat să ajungem cu o oră mai devreme şi să aşteptăm emoţionaţi ca la prima întîlnire amoroasă! Povesteam cu colegii pe care nu i-am văzut de ani de zile şi subiectul era EL, actualul Papa Francesco, cu acţiunile lui curajoase şi insolite faţă de predecesorii lui, chiar dacă unii dintre noi au avut norocul să îi cunoască şi pe ultimii 3-4 Pontefici.

În timp ce mă apropiam de Sfîntul Părinte, emoţiile m-au invadat, îmi pregătisem o frază de rostit, dar nu mi-am amintit nimic! Am scos repede din geantă darul pregătit cu mult drag pentru Papa Francesco şi m-am apropiat stîngace, i-am arătat icoana Maicii Domnului, primită la mănăstirea Lainici în decembrie trecut, spunîndu-i că este sfinţită, dar Ponteficele a înţeles că vreau să o binecuvînteze şi mi-o atinge, face cruce şi mă priveşte, dar eu o ţin în mînă oferindu-i-o iar. Repet că i-o dăruiesc din suflet. Atunci i se luminează obra­zul şi spune: E pentru mine? Da! Oh, grazie, grazie! Apuc să spun că sunt româncă. Iar Papa Francesco răspunde: Da? Vin în România, din 31 mai pînă pe 2 iunie! Vă aşteptăm cu mare drag, Santo Padre!

Mă întorc să plec şi dau o ocheadă spre Pontefice, care, înainte să lase darul meu în mîinile celor din preajma Sa, mai aruncă o privire plină de bucurie spre icoana Maicii Domnului…

Fiecare dintre noi, prezenţi în audienţă, am primit în dar ultima carte a Ponteficelui dedicată nouă, jurnaliştilor: „Comunicare il BENE”.

Cuvintele Papei către jurnalişti (A comunica Binele) au fost editate de Libreria Editrice Vaticana.

Asociazione della Stampa Estera in Italia are un nou membru onorific, cu legitimaţia nr. 5313, corespondent de la Citta del Vaticano, PAPA FRANCESCO!

Un discurs lung şi îmbogăţit cu reflecţii personale cu care Papa Francesco a trasat profilul jurnalistului, cu îndatoririle sale: umil, liber, curajos, în continuă căutare a adevărului, „pînă cînd, comunicaţia să fie un instrument pentru a construi şi nu a distruge; pentru a se întîlni şi nu a se ciocni; pentru a dialoga şi nu a monologa; pentru a orienta şi nu a dezorienta; pentru a se înţelege şi nu a se înţelege greşit; pentru a umbla în pace şi nu a semăna ură; pentru a da voce cui nu are voce şi nu de a fi un megafon cui urlă mai tare”.

Ponteficele ne-a pus în gardă spunînd că: ”În vremurile acestea în care mulţi difuzează fake news, umilința te împiedică să vinzi hrana avariată a dezinformării şi te invită să oferi pîinea bună a adevărului”.

Jurnalistul umil este un jurnalist liber. Liber de condiţionări. Liber de prejudecăți şi astfel curajos. Libertatea cere curaj”.

Responsabilitatea internetului

Papa Bergoglio a subliniat marea responsabilitate a ziarelor în era digitală:

„Aveţi un rol indispensabil şi acest lucru vă încredinţează o mare responsabilitate: vă cere o cură particulară pentru cuvintele pe care le folosiţi în articolele voastre, pentru imaginile pe care le transmiteți în serviciile voastre, pentru tot ceea ce transmiteți pe social media”.

Războaiele uitate

„Avem nevoie de jurnalişti care să fie de partea victimelor, de partea celor care sunt persecutaţi, a celor excluşi, discriminaţi. Este nevoie de voi şi de munca voastră pentru a fi ajutaţi să nu uităm atîtea situaţii de suferinţă, care, deseori, nu au lumina reflectoarelor asupra lor sau o au pentru o clipă apoi cad în întunericul indiferenţei”, a spus Papa Francesco.

Jurnalismul trebuie să fie liber

„Libertatea presei şi a expresiei reprezintă un indicator important pentru starea de sănătate a unei ţări”, a amintit Ponteficele. „Amintiți-vă că dictaturile, prima măsură pe care o iau, este interzicerea libertăţii presei.

Avem nevoie de un jurnalism liber, în serviciul adevărului, al binelui, al dreptăţii; un jurnalism care să ajute la construirea culturii întîlnirii.”

Aceste cuvinte străruie în minte și am crezut de cuviință să le știe și cititorii Graiului, care, prin mine, a fost la întâlnirea cu Papa Francisc. Prezent acum în România.

Roma, 30 mai, 2019