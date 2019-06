„Inadaptabilii” de la Știința Explorări, prezenți la „Mizuno Beach Volley Marathon”

Csaba Nagy, Andrei Crișan și Mihai Popovici au participat la „Mizuno Beach Volley Marathon” sub numele „The Misftis” (Inadaptabilii), în proba de 3×3 masculin alături de alte 688 de echipe din întreaga lume. Compe­ti­ția s-a desfășurat în Bibione (Italia). „The Misftis” a terminat turneul pe locul 33 în grupa „Platină”.

Participarea la acest turneu a celor trei volei­baliști băimăreni s-a des­fășurat în cadrul proiectului „Volleyball is not rocket science. We are!”, al asociației Yellow Shirts, care a sprijinit financiar deplasarea în Italia. Proiectul se derulează în parteneriat cu echipa de volei masculin Știința Explorări Baia Mare și este cofinanțat din fonduri europene, prin programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.