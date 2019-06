Într-o săptămână – peste 76.000 pachete cu ţigări confiscate la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat dintr-un microbuz identificat în trafic, dar şi la frontiera verde, peste 20.400 pachete cu ţigări, în valoare de aproximativ 239.000 lei. Săptămâna trecută, în urma misiunilor desfăşurate în zona de competenţă, poliţiştii de frontieră au descoperit peste 76.000 pachete cu ţigări de contrabandă.

Focuri de armă în Ilba

Poliţiştii de frontieră maramureşeni, în cooperare cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial Satu Mare şi din cadrul IPJ Maramureş, au declanşat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări. Pe raza localităţii Ilba a fost identificat un microbuz marca Mercedes, despre care existau informaţii că transportă ţigări provenite din contrabandă.

Poliţiştii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control a microbuzului în cauză, moment în care şoferul a efectuat mai multe manevre spre autospeciala Poliţiei de Frontieră.

Deoarece conducătorul microbuzului nu s-a su­pus semnalelor, poliţiştii de frontieră au executat mai multe focuri de avertisment în plan vertical şi înspre pneurile autovehiculului, cu respectarea prevederilor legale, însă acesta le-a ignorat, demarând în trombă.

După aproximativ 2 km de urmărire, microbuzul a fost găsit abandonat pe o stradă lăturalnică, iar în interiorul acestuia au fost descoperite mai multe colete cu ţigări.

S-au luat măsuri de monitorizare a zonei prin dispunerea unor verificări specifice în vederea identificării şi reţinerii conducătorului auto, iar microbuzul cu ţigări a fost condus la sediul instituţiei, în vederea continuării cercetărilor.

În urma inventarierii coletelor din microbuz, a rezultat cantitatea de 11.500 pachete cu ţigări, diferite mărci, având provenienţă ucraineană. Ţigările, în valoare de 134.550 lei, au fost ridicate în vederea confiscării.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, iar autovehiculul folosit la transportul ţigărilor a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor.

Peste 8.900 pachete cu ţigări descoperite la „frontiera verde”

Poliţiştii de frontieră din Poienile de sub Munte şi Valea Vişeului au descoperit, în apropierea frontierei de stat, mai multe colete cu ţigări, care au fost duse la sediile sectoarelor. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 8.930 pachete cu ţigări (6.930 pachete în Poienile de sub Munte şi 2.000 pachete în Valea Vişeului), în valoare totală de 104.400 lei.

Ţigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, efectuându-se verificări în vederea identificării persoanelor implicate şi tragerea la răspundere a acestora.

În această săptămână, poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat la frontiera verde, în punctele de trecere a frontierei şi în autoturismele oprite în trafic sau pe căile de comunicaţii care duc spre frontiera de stat, 76.400 pachete cu ţigări, în valoare totală de 746.000 lei.

Românii au drept de liberă circulaţie în Elveţia

Consiliului Federal din Elveţia a decis să acorde acces liber cetăţenilor români, din 1 iunie, a anunţat ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba.

În luna aprilie 2018, Consiliul federal elveţian a decis să prelungească clauza de salvgardare aplicabilă cetăţenilor români şi bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE – Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor.