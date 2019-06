Zona Mogoşa este una cu un mare potenţial turistic. Din păcate însă, acolo nu s-au schimbat foarte multe în ultimii 30 de ani. Primăria Baia Sprie este în prezent proprietară doar pe terenul de pe fundul lacului şi pe o porţiune a platoului din vârful pârtiei de schi. În consecinţă, nu poate face investiţii.

Cabana de acolo, cu terenul aferent din jurul lacului, aparţine unui privat, iar luciul de apă este în administrarea Apelor Române. Pârtia de schi, în schimb, este administrată de Romsilva. În aceste condiţii, e dificil de implementat un proiect complex pe turism. Alin Bîrda, primarul oraşului Baia Sprie, a explicat: „Situaţia la Mogoşa este foarte complicată. Există o soluţie pentru rezolvarea problemei de acolo, dar aceasta presupune o reparaţie legală, dacă pot spune aşa, pentru că atribuirea terenului din jurul lacului s-a făcut la limita legii. Luciul de apă este al Apelor Române, terenul de sub lac aparţine primăriei, deci noi suntem proprietari practic pe fundul lacului. Digurile şi toate împrejurimile sunt private, ceea ce duce la o situaţie foarte complicată. Nu contează neapărat cine este proprietar, cât contează investiţiile în acea zonă cu potenţial turistic mare. Şi investiţiile lipsesc. Singurul lucru ce s-a schimbat acolo este că s-a zugrăvit imobilul de pe malul lacului şi….cam atât. Ne-am dori un proprietar privat care să investească şi să exploateze potenţialul imens pe care-l are zona. Noi am putea face proiecte şi investiţii, dar terenul nu este al nostru, decât cel de pe fundul lacului, după cum am mai spus. În acest moment avem şi alte soluţii legale pe care le discutăm cu juriştii, să vedem ce am putea pune în practică”.

Discuţii pentru dezvoltarea turistică a întregii zone Mogoşa-Cavnic

Administraţia locală ar dori să se implice într-un proiect complex de dezvoltare a întregii zone Mogoşa – Cavnic, însă pentru asta e nevoie de implicarea Consiliului Judeţean Maramureş, ca lider de proiect: „La capitolul turism mai avem nevoie de investitori care să facă locuri de cazare. Suntem în deficit cel puţin cu 100 de locuri pentru turişti. În zona Şuior, din ce am mai discutat cu cei de acolo, investiţiile vor continua şi în acest an. Legat de un plan pe turism, care să cuprindă toată zona noastră, am discutat cu conducerea CJ Maramureş, dar mai avem nevoie de întâlniri pe acest subiect. A existat o iniţiativă a Consiliului Judeţean pentru domeniul schiabil Mogoşa, s-a realizat un studiu de fezabilitate, au fost făcute demersuri, dar care apoi s-au blocat şi au fost uitate de câţiva ani buni deja. Eu doresc să reluăm acele studii şi să facem pentru zona Mogoşa, împreună cu Cavnic, un proiect complex. Dar în acest caz, clar avem nevoie de intervenţia statului, că ar fi o investiţie strategică pe care nu ne-o putem noi asuma ca UAT-uri, ci Consiliul Judeţean care să fie un lider de proiect şi să se construiască un centru turistic în Maramureş”, a conchis Alin Bîrda.