Vizită şcolară la Grădina Zoologică din Târgu Mureş

În perioada 27-31 mai, un grup de elevi din clasa pregătitoare de la Şcoala Mireşu Mare şi de la Structura Lucăceşti, însoţiţi de profesorii Ana Dragoş, Rozalia Lazar, Nicoleta Butean şi Gelu Dragoş, a vizitat Fabrica de instrumente muzicale „Hora” din Reghin şi Grădina Zoologică din Târgu Mureş.

„Hora” a fost construită în anul 1951, ca întreprindere de stat. Produsele reghinene au ajuns de-a lungul anilor în toată lumea, dar îndeosebi în Marea Britanie şi Irlanda de Nord. În 1994, societatea a fost privatizată prin metoda MEBO şi are 306 acţionari, iar deciziile se iau prin consens. Aici lucrează 300 de angajaţi şi produc viori, chitare, naiuri, în peste 200 de tipuri. Directorul general, ing. Nicolae Bâzgan, ne-a spus că printre personalităţile care cântă cu instrumente produse la Reghin se numără violonistul David Oistrakh şi naistul Gheorghe Zamfir.

Deşi am pornit la drum pe o vreme ploioasă, soarele s-a arătat pe cer şi am avut o zi tocmai bună la Grădina Zoologică din Târgu Mureş. Este împărţită în cinci sectoare şi adăposteşte 500 de animale de diferite specii: peşti, reptile, păsări, mamifere, pe 20 ha. Copiii au fost impresionaţi de urşii bruni, cerbi, elefanţi, girafe, păuni, canguri şi şerpi…

Şi în acest an, săptămâna „Şcoala Altfel” ne-a ajutat să descoperim o parte din frumuseţile Transilvaniei.

Prof. Ana DRAGOŞ, Şcoala Gimnazială Lucăceşti