Un nou virus periculos, răspândit în România

În Romania se răspândește un nou virus hepatic. Este vorba despre hepatita E, care apare din cauza igienei precare şi a cărnii de porc neprocesate termic. De la începutul anului, patru persoane s-au îmbolnăvit cu hepatita E. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, boala poate fi tratată cu succes în cazul majorităţii pacienţilor, dar este mai periculoasă pentru femeile însărcinate.

Medicii avertizează că trebuie să avem foarte mare grijă de igiena noastră şi la tipul de carne de porc pe care o consumăm. Virusul a fost semnalat în regiunea Moldovei.

Adrian Streinu-Cercel, manager la Institutul Matei Balș, a declarat: „Este un virus cu transmitere prin circuit pe cale orală. Și pentru asta vreau să atrag atenția cum se folosesc grupurile sanitare. Dacă folosești mâna dreaptă pentru a te șterge, deschizi robinetul cu mâna stângă, altfel lași pe robinet ce ai luat de acolo. Acest virus așa se transmite”.

Se pare că accesul la teste e limitat. Consumul de carne de porc neprocesată termic, afumată, uscată este o modalitate de răspândire.

Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii au lansat un plan naţional pentru controlul hepatitelor virale în România. Ţara noastră îşi propune să eradicheze hepatita B şi hepatita C până în anul 2030.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: “Scopul este de a minimiza amploarea hepatitei virale prin reducerea transmiterii, reducerea morbidității și mor­ta­lității, asigură accesul la serviciul de prevenție, testare, îngrijire și tratament”.

În Europa, 4,7 milioane de oameni sunt infectaţi cu hepatita B şi 3,9 milioane cu virusul hepatitei C. Iar 10 la sută din totalul bolnavilor de hepatită din Europa sunt români. În ţara noastră, aproximativ 800.000 de persoane au hepatită cronică B, iar 600.000 au hepatită cronică C.