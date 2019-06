Festivalul folcloric concurs ,,Florile Chioarului”, sărbătoarea de suflet a cioltenilor

În 2 iunie 2019, localnicii din Ciolt – Şomcuta Mare au îmbrăcat straie de sărbătoare, fiind gazdele celei de-a treia ediţii a Festivalului folcloric concurs ,,Floriile Chioarului”, care se organizează în fiecare an, la iniţiativa Asociaţiei culturale ,,Cioltişorul” din Ciolt (preşedinte Ioan Marchiş), în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al oraşului Şomcuta Mare.

Evenimentul a debutat cu parada portului popular, participanţii fiind admiraţi pentru frumoasele costume purtate. La ediţia din acest an, s-au înscris mulţi copii. Concurenţii au fost împărţiţi pe categorii de vârstă, respectiv sub 10 ani şi între 11 şi 14 ani.

Festivalul a fost deschis de corul ,,Armonia Chioreană” din Ciolt, care a aniversat un an de la înfiinţare. Primarul oraşului Şomcuta Mare, Gheorghe Buda, i-a felicitat pe participanţi şi pe părinţii care îşi susţin copiii să devină promotori ai cântecului şi dansului popular.

Regal folcloric

Pe scenă a urcat Patricia Moldovan, câştigătoarea marelui premiu al festivalului 2018. Atmosfera a fost animată de formaţiile de dansatori ,,Flori de mină” din Cavnic, ,,Dumbrăviceanca” Dumbrăviţa, ,,Tradiţii din Chioar” Valea Chioarului, ,,Doina Chioarului” Şomcuta Mare, respectiv ,,Cioltişorul” din Ciolt. Spectatorii au fost încântaţi de cântecele soliştilor Lorena Şut, Florin Bot, de prezenţa grupului ,,Duo Regal”şi a cuplului Vasilică Ceteraşu şi Amalia Ursu, care au încins atmosfera.

Juriul a fost format din Mihaela Bob-Zăiceanu, profesor de canto clasic şi popular la Colegiul de Arte Baia Mare şi dirijor al Coralei ,,Armonia” Baia Mare; Adela Şanta, profesor de canto popular la Clubul de canto şi dans Baia Mare, director Orizont Tv Maramureş; Andrei Dragoş, consilier cultural în cadrul Primăriei Şomcuta Mare, dirijor al Corului bărbătesc din Finteuşu Mare; şi Eugen Indre, dirijor al corurilor ,,Soborul celor 12 apostoli” Baia Mare şi ,,Armonia Chioreană” Ciolt.

Marele premiu a fost câştigat de Maria Victoria Petrenciuc – a interpretat foarte bine o doină populară, piesă care a cântărit mult în acordarea distincţiei. La categoria sub 14 ani, locul I a fost ocupat de Paul Marincaş, distins de juriu şi cu premiul de popularitate. Locul II i-a revenit Irinei Pop, iar pe locul III s-a clasat Maria Voivod. La aceeaşi categorie, au mai fost acordate opt premii şi o menţiune, datorită faptului că toţi concurenţii au cântat frumos.

La categoria 11-14 ani, locul I i-a revenit Claudiei Sas, pe locul II s-a clasat Denisa Petruş, iar locul III a fost ocupat de Raluca Lupşe. De asemenea, au mai fost acordate 12 premii şi menţiuni, menite să recompenseze talentul concurenţilor.

Ioan Marchiş, organizatorul evenimentului, ne spune că festivalul va continua şi în anii viitori, deoarece Asociaţia culturală ,,Cioltişorul” doreşte să promoveze localitatea Ciolt pe linie cultural-artistică, încurajând tânăra generaţie să păstreze tradiţiile populare autentice, care dau identitate acestui neam.

Alina TALPOŞ