Conferinţă • “Striving for Quality”- creşterea calităţii îngrijirii şi vieţii în rândul categoriilor vulnerabile

Peste 600 de specialişti în asistenţă socială şi servicii sociale din Europa şi America s-au reunit la Milano, în Italia, pentru cea de-a 27-a Conferinţă European Social Services (5-7 iunie 2019).

ASSOC, membră a European Social Network (ESN), începând cu acest an, a fost reprezentată la reuniunea internaţională de preşedintele asociaţiei, Florian Sălăjeanu, care, împreună cu restul participanţilor, a discutat despre calitatea serviciilor sociale, rolul autorităţilor locale în oferirea de sprijin specializat în domeniul asistenţei speciale, precum şi necesitatea formării personalului.

Conferinţa “Striving for Quality” a avut un program complex, dar tema principală a fost de identificare a celor mai bune soluţii pentru creşterea calităţii îngrijirii şi calităţii vieţii în rândul categoriilor vulnerabile, de la copii în situaţii de risc până la vârstnici. Reuniunea internaţională a reprezentanţilor publici şi privaţi care furnizează şi dezvoltă servicii sociale a pus în dezbatere probleme majore în domeniu, în contextul reconfigurării politicilor europene şi a schimbărilor socio-economice, respectiv demografice.

“Pentru noi este un bun prilej să ne conectăm la strategiile europene în domeniul serviciilor sociale şi să avem schimburi de experienţă cu colegii europeni. La conferinţa de la Milano au fost prezentări multiple, pe tematici diverse, care au format tabloul complet al politicilor în domeniu şi au schiţat strategiile de viitor. Trăim într-o Europă în schimbare, în care tehnologizarea excesivă, îmbătrânirea accentuată şi procesul migraţiei ne obligă la planificarea unor investiţii pe termen lung în servicii sociale, investiţii care să pună accentul pe calitate şi, mai ales, pe om”, a explicat preşedintele ASSOC, Florian Sălăjeanu.

Oficialul asociaţiei băimărene a enumerat şi câteva dintre prezentările şi workshopurile care i-au captat în mod deosebit atenţia despre modele integrate de îngrijire în centrele rezidenţiale, managementul cazurilor sociale, servicii dezvoltate cu sprijinul persoanelor cu dizabilităţi: Model of integrated care for residential facilities (Regional government of Catalonia, Spain); Reliance: improving the quality of life of single parents and their families (National Association of Directors of Social Care and Health – ANDASS, France); Integrated case management: improving outcomes for social services and users (Lombardy Region, Italy); Co-producing services with people with disabilities (Municipality of Randers, Denmark).

Conferinţa este organizată anual de ESN, singura reţea europeană de autorităţi publice şi private în domeniul serviciilor sociale. Cu prilejul reuniunii de la Milano, cei prezenţi au marcat şi împlinirea a 20 de ani de activitate a organizaţiei.

ESN, cu sediul la Bruxelles, este partener strategic al Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din Comisia Europeană şi are 125 de organizaţii membre din 33 de ţări. România este reprezentată în acest organism de Primăria Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare şi patru organizaţii private din Bucureşti şi Arad. Din acest an, şi ASSOC s-a alăturat reţelei europene.

