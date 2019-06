Outfit-uri la moda – ce trebuie sa poarte orice femeie vara aceasta

Femeile pasionate de moda urmaresc sa faca intotdeauna investitii inteligente, atat in ceea ce priveste hainele, cat si accesoriile si bijuteriile. Cu toate acestea, tendintele de moment, fie ca este vorba despre o anumita nuanta, fie despre haine cu un anumit croi, sau chiar despre o pereche de incaltaminte, reprezinta tentatia oricarei femei.

Recomandari utile oferite de expertii de la Mahoni.ro – care este vestimentatia potrivita pentru vara?

Reinnorea garderobei de vara ar trebui sa se desfasoare in functie de necesitatile reale de purtare – haine practice, lejere, care pot asigura confortul pe durata unei zile incarcate:

hainele potrivite pentru vara sunt confectionate din materiale subtiri, de preferat naturale, pentru a nu irita pielea: matase, bumbac;

pentru tinutele casual si cele pentru zilele la birou, se poate opta pentru hainele din in, bumbac, din voal;

chiar daca in partea de sus, cele mai multe haine purtate in sezonul cald sunt tricourile si bluzele foarte subtiri, este bine ca in garderoba sa existe si cateva cardigane, o geaca bomber sau un hanorac.

Printre piesele cheie ale garderobei de vara se numara salopetele, tunicile si rochiile – diferite modele si culori de pe Mahoni.ro . De asemenea, la mare cautare sunt si hainele “oversized” (de dimensiuni mare). Alaturi de tunici, acestea sunt vaporoase si racoroase, perfecte pentru zilele toride de vara.

Chiar daca, spre deosebire de o parte din garderoba de primavara si toamna, cea de vara este potrivita doar pentru cele trei luni calduroase, este esential ca hainele achizitionate sa fie de buna calitate si, pe cat se poate, cu design atemporal, pentru a putea fi purtate pentru mai multi ani.

In ceea ce priveste accesorizarea, nu are rost ca tinutele sa fie incarcate, in special cele de zi. Totusi, gentile alese pentru perioada verii sunt cele care nu se lipese de corp. astfel, gentile tip postas si modelele crossbody, precum si cele de mana, sunte variantele potrivite, evitand-se gentile care se poarta la subrat.

Salopetele de vara – alternativa mai confortabila a rochiilor de vara

Desi indeamna la confort si lejeritate, vara indeamna la indrazneala, piele dezgolita si stare de bine. De aceea, rochiile din garderoba devin acum personajele principale, deopotriva in povestile de zi si cele de seara. Nu mereu insa exista starea necesara pentru purtarea unei rochii, asa ca se poate opta pentru achizitionarea uneia sau mai multor salopete dama, din colectiile actuale.

Orice salopeta dama din gama disponibila online aici poate fi usor integrata in tinutele spectaculoase, specifice vacantelor la mare. Avantajul principal al acestor piese vestimentare este faptul ca sunt extrem de confortabile, concomitent cu lejeritatea purtarii: nu mai este nevoie de doua piese pentru a crea o tinuta, asa ca purtatoarele se vor concentra pe restul detaliilor: accesorizare, machiaj si finisarea coafurii.

Modelele de salopete de vara cu pantaloni lungi pot fi purtate la nunti si botezuri, in locul rochiilor pretentioase, care nu sunt intotdeauna confortabile. In functie de modelul selectat, salopeta eleganta poate fi accesorizata cu pantofii stiletto preferati sau chiar cu o pereche de sandale cu platforma, ce se pot dovedi mai confortabile.