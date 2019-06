“După ani şi ani…”, acuzaţii de ilegalităţi la Şcoala de Arte

Mai bine de două ore au durat discuţiile legate de reorganizarea Şcolii Populare de Arte “Liviu Borlan” din Baia Mare în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Maramureş, de ieri, 11 iunie. În sală au venit profesori de la instituţia recent comasată cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, dar şi oficiali de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş (ITM). De asemenea, a fost prezent şi Ştefan Mariş, managerul instituţiei rezultate în urma comasării. Dialogul a fost unul aprins, dar până la urmă concluzia a fost că: decizia Consiliului Judeţean, odată adoptată, nu mai poate fi revocată.

Surprinzător, după atâţia ani de funcţionare, abia acum, şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, a vorbit despre ilegalităţi şi despre probleme la Şcoala Populară de Arte. Preşedintele Consiliului Judeţean a declarat că discuţiile despre desfiinţarea acestei instituţii-emblemă a judeţului au fost cu tentă politică şi că pentru unii a fost un subiect de campanie electorală. Pe de altă parte, Gabriel Zetea a spus acum că principala motivaţie pentru care s-a decis reorganizarea şcolii este legată de unele ilegalităţi.

“Noi stabilim oportunitatea fiecărei instituţii din subordinea Consiliului Judeţean, să funcţioneze într-un mod sau altul. În cazul Şcolii Populare de Arte e vorba despre reorganizare. Nu mai putem rămâne martorii risipei banului public. Banii publici ai judeţului Maramureş au fost cheltuiţi ilegal şi am datoria de a anunţa instituţiile abilitate pentru a verifica modul în care a funcţionat instituţia. Trebuie sesizate Direcţia Naţională Anticorupţie şi Curtea de Conturi. A existat un audit al Consiliului Judeţean care nu a reliefat niciun fel de neajunsuri. Tocmai de aceea am cerut reorganizarea serviciului de audit şi înfiinţarea Corpului de Control. Unii angajaţi au fost în ilegalitate… Ne dorim ca această şcoală să funcţioneze în condiţii mai bune, să ofere mai mult cursanţilor, să îmbogăţim activitatea culturală şi activitatea educaţională”, a susţinut Gabriel Zetea în cadrul şedinţei.

El a mai adăugat că în urma reorganizării se vor face unele economii, pentru că nu vor mai exista doi manageri, doi directori economici.

Afirmaţiile şefului administraţiei maramureşene i-a mirat pe angajaţii Şcolii de Arte, dar şi pe aleşii judeţeni care s-au întrebat de ce ilegalităţile, dacă au existat au fost tolerate atâta timp.

“Tot ce s-a întâmplat aici a fost sub directa aprobare a Consiliului Judeţean. Concursurile pentru funcţia de manager au fost organizate cu acordul Consiliului Judeţean. Despre fostul manager s-a ştiut dinainte cu trei luni înainte de concurs că va veni la cârma instituţiei. Nu noi am numit aceşti manageri. În fiecare an, acei manageri au luat note bune la evaluare. În ce condiţii s-au dat acele note dacă au fost probleme?”, a arătat profesorul Lucian Iluţ, basistul trupei Compact.

Pe de altă parte, Lucian Iluţ a mai punctat faptul că şcoala a funcţionat cu spaţii improprii, elevii fiind nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea în ghereta portarului, deşi au plătit nişte taxe de şcolarizare. În plus, profesorul a mai precizat că activează de 26 de ani în această instituţie, ori pierderea identităţii Şcolii Populare de Arte îl afectează sufleteşte. Profesorii au mai semnalat conducerii CJ că modul în care s-a petrecut reorganizarea, fără discuţii în prealabil cu cei implicaţi direct, trezeşte nişte semne de întrebare.

“Discutăm aici şi despre moralitatea acestei hotărâri. Când faci nişte lucruri pe ascuns, fără să fie consultaţi profesorii sau părinţii e un semn de întrebare”, a afirmat profesorul corepetitor, Grigore Chira.

Gabriel Zetea motivează că a discutat de ceva vreme despre această decizie, însă doar prin intermediari. “Am discutat prin foştii directori despre reorganizare. Eram convins că mesajul a fost transmis în instituţie. Au fost prea mulţi intermediari”, a fost răspunsul şefului administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

Consilierii maramureşeni au luat poziţie referitor la această reorganizare. Consilierul judeţean, Teodor Ardelean este de părere că “se şterge o identitate dragă, dar acesta e trendul”. “Eu m-am opus de la început comasărilor instituţiilor de cultură. Şcolile de artă sunt cele mai vechi instituţii de cultură pentru cultivarea pasiunilor. Sunt şcoli vocaţionale. Precedentul de la nivel naţional creează un trend, un val de care eram convins că va ajunge şi la noi”, a spus Teodor Ardelean. Şi directorul Muzeului Judeţean de Artă “Centrul Artistic” Baia Mare şi-a exprimat solidaritatea cu dorinţa de a fi păstrată identitatea şcolii.

O altă problemă adusă în discuţie e cea referitoare la modul în care va funcţiona centrul rezultat în urma comasării. “Se pune problema formei sub care funcţionează noua instituţie. Certificatele, pentru că nu se poate vorbi de diplome, echivalează diplomele studiilor absolvite la o şcoală preuniversitară? La noua instituţie sunt formatori profesionali, nu profesori”, a declarat purtătorul de cuvânt al ITM Maramureş, Mircea Onea. În plus, trebuie reglementat modul de plată al angajaţilor, contractele ce sunt încheiate. După discuţii îndelungi, s-a concluzionat că decizia CJ nu poate fi revocată, deşi în finalul şedinţei, preşedintele CJ Maramureş a îmbrăcat tricoul purtat de profesorul Lucian Iluţ pe care era inscripţionat mesajul: Susţin Şcoala Populară de Arte “Liviu Borlan”.