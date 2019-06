Profesorul Nicolae Iuga – 66

Nicolae Iuga s-a născut pe 12 iunie 1953 în Săliştea de Sus, jud. Maramureş. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în anul 1978. A fost profesor la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Sighet, ulterior lector la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca. A susţinut doctoratul în Filosofie la Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea profesorului Andrei Marga. Începând cu anul 2003, Nicolae Iuga este conferenţiar și respectiv profesor universitar la Departamentul de Științe Socio-Umane al Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

În domeniul filosofiei, este printre primii autori care publică studii asupra ideii de Etică globală, aparținând teologului german Hans Küng. A avut o activitate publicistică constantă în revistele culturale din România, fiind cotat ca unul dintre cei mai importanți eseiști români contemporani. A consacrat în premieră, în literatura de specialitate din România, o prezentare monografică a ideii de cauzalitate emergentă, așa cum aceasta se manifestă în istorie. A mai realizat, tot în pre­mieră, în tratare unitară o Istorie a principalelor idei etice și pedagogice. De asemenea, plecând de la ideea de ansamblu a cărții lui Constantin Noica despre cele Șase maladii ale Spiritului contemporan, a elaborat o lucrare de anvergură intitulată Șapte păcate împotriva Spiritului. Este autor unic a peste 20 de cărți, dintre care 4 au fost publicate în limbile franceză și engleză la prestigioase edituri din Germania.

Despre cărțile sale au apărut zeci de recenzii favorabile în presa de specialitate din țară și din străinătate. În WorldCat Identities, anul 2018 figurează cu 23 de lucrări, în 30 de publicații, în 3 limbi, în 44 de mari biblioteci din SUA, Canada, Europa Occidentală și Australia. Recent, a fost citat în reviste cotate ISI și în cărți apărute în SUA, din care am putea men­ționa spre exemplificare: citare în revista ISI indexed: „Contemporary Jewry”, Vol. 38 nr. 65/2018, ISSN 1876-5165, Springer Verlag, în articolul „Holocaust History, Far-Right Parties and Antisemitic Incidents”, semnat de către Ayal Feinberg de la University of North Texas, Denton, USA și Brandon Stewart de la Troy University, Columbus, USA (vezi: https://link.springer.com /article/10.1007/ s12397-018-9274-5), precum și o citare în Teza de doctorat intitulată Hate Crimes and Discrimination against Jews: The Anti-Semitism Phenomenon in the 21st Century susținută la Nova South­eastern University, Florida, SUA, de către doctorandul Jon Zemke (vezi rezumatul tezei cu citările menționate la nsuworks.nova.edu).

În anul 2017 i s-a decernat Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române.