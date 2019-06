Dispensarul medical din Săpânţa se transformă în centru de permanenţă

Autorităţile locale din Săpânţa au un proiect de modernizare a dispensarului medical din comună. După ce lucrările se finalizează, administraţia doreşte transformarea unităţii spitaliceşti într-un centru de permanenţă. Acesta a existat în localitate, în urmă cu circa şase ani, însă s-a desfiinţat din cauza lipsei cadrelor medicale necesare funcţionării lui.

Reprezentanţii primăriei au discutat cu alţi medici dispuşi să asigure permanenţa la viitorul centru de permanenţă. Însă mai întâi trebuie să se finalizeze investiţia privind reabilitarea şi dotarea actualului dispensar medical: „Avem un proiect în valoare de 175.000 de euro, prin PNDL, legat de reabilitarea dispensarului uman din comună. Vrem să facem acolo un centru de permanenţă. Am avut în perioada 2012 – 2013 înfiinţat un centru de permanenţă, însă din cauză că diferiţi medici au plecat, acesta s-a desfiinţat. Acum vrem să-l reînfiinţăm. Am luat legătura şi cu câţiva medici care sunt de acord să vină aici. Unul e de la Remeţi, iar o doamnă doctor este din Satu Mare. Aceştia ar fi dispuşi să vină şi la noi. Acum aşteptăm ca dispensarul să intre în reabilitare. În momentul de faţă, acolo activează doar un medic de familie cu două asistente. Dacă îl transformăm în centru de permanenţă ne trebuie minimum cinci medici. Scopul lui va fi să asigure non-stop asistenţa medicală în regim de urgenţă. În acest moment, alternativa este doar la Sighet, ceea ce înseamnă zeci de kilometri distanţă. Noi am avut şi staţie de salvare în trecut, aşa că vom face demersuri să facem şi asta, după ce se va reabilita dispensarul şi se va înfiinţa centrul de permanenţă”, a explicat Gheor­ghe Stan, primarul din Săpânţa. Dispensarul actual a fost construit şi dat în folosinţă în anul 1992, însă dacă oamenii au o urgenţă în afara orelor de program ale medicului, atunci ei au un drum bun de făcut până la Sighetu Marmaţiei.