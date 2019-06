AJVPS a pierdut administrarea bălţii de pescuit de la Remetea

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Maramureş trebuie să predea administrarea Bălţii de pescuit Remetea Chioarului. Proprietara terenului din acea zonă este primăria, iar contractul de concesiune a bălţii cu Filiala expiră în această lună. Administraţia locală nu mai doreşte prelungirea lui. Vrea, în schimb, să amenajeze locul şi apoi să îl redea pescarilor.

AJVPS-ul a avut balta de pescuit în administrare, în ultimii 20 de ani, dar acum nu mai are de ales şi trebuie să o predea proprietarului. Ar participa la licitaţie, dacă ar exista una, pentru a continua administrarea locului: „Avem balta de pescuit de la Remetea, dar la care contractul expiră în 30 iunie 2019. Am avut concesiune pe 20 de ani cu primăria, care este practic proprietarul, iar acum expiră. Administraţia nu mai vrea să o dea în administrarea noastră, nu ştiu ce va face, sau dacă va organiza licitaţie. Dacă va fi o licitaţie noi ne vom înscrie, dar poate că vor să o administreze ei”, a precizat Ioan Pop, directorul AJVPS Maramureş.

Proiect de amenajare a întregii zone

Primăria Remetea Chioarului are planuri mari cu balta de pescuit a cărei proprietară este. Astfel, administraţia publică a făcut un proiect de amenajare şi modernizare a perimetrului bălţii, urmând a o reda pescarilor: „Contractul de concesiune a bălţii de pescuit din Remetea expiră. Dorinţa noastră, a administraţiei locale, este aceea de a încerca să o administrăm noi, ca autoritate publică. Astfel, do­rim să o decolmatăm, să o curăţăm, să o amenajăm, iar apoi să o punem la dispoziţia pescarilor. Vedem în ce măsură vom şi reuşi să facem asta, deoarece implică angajaţi acolo, pază, achiziţie de peşte pentru repopulare, bonuri care se vor emite. AJVPS-ul a concesionat-o în ultimii 20 de ani. Văzând însă că de-a lungul anilor nu prea s-a investit în balta asta, ci doar s-a făcut profit, cât a fost şi acela, am hotărât să o luăm noi, din nou, în administrare. Trebuie însă amenajată, să aibă şi o faţă frumoasă, nu doar să fie o baltă cu peşti acolo, cu foarte multă mizerie în jurul ei, cu bălăriile cât casa. Noi puteam prelungi contractul cu AJVPS-ul printr-un act adiţional, dar în condiţiile acestea am preferat să nu o fa­cem. În consecinţă, ei trebuie să o pună la dispoziţia Consiliului Local. Noi avem în plan un proiect foarte frumos în zonă, prin care balta de pescuit se amenajează, se trage şi o linie electrică, cu camere de supraveghere, pontoane, foişoare pentru pescari, cu toalete ecologice, deci practic să schimbăm în bine faţa acelui loc. Investiţiile s-ar face doar din buget local, din cauză că nu avem altă posibilitate. Am dori să accesăm ceva fonduri nerambursabile, dar din păcate nu există pentru segmentul acesta. Avem nevoie şi de balastul din baltă, deoarece mai există drumuri agricole în comună care trebuie amenajate, aşa că îl ducem din baltă să-l punem pe drum şi nu mai cumpărăm din alte părţi, făcând economie la buget. AJVPS-ul a început o excavare a bălţii, în urmă cu 7 – 8 ani cred, dar care nu s-a mai finalizat. De asemenea, s-au împădurit malurile şi nu s-au mai curăţat. Deci noi, ca administraţie, do­rim să facem puţin mai mult. Locul se întinde pe circa cinci hectare, teren care aparţine în totalitate administraţiei locale”, a explicat Călin Ovidiu Petrică, primarul din Remetea Chioarului.

Am dat o raită să ve­dem balta cu pricina. Când am ajuns la faţa locului, peisajul era într-adevăr dezolant: bălării pe marginea apei, locuri puţine din care puteai pescui, apa plină de verdeaţă. De asemenea, pe baltă era un singur pescar, dar fără peşte prins. „Sunt de dimineaţă pe baltă, însă e greu să prinzi ceva, din cauză că apa este plină de vegetaţie, cârligul se agaţă. Nu am prins nimic şi nici nu cred că voi prinde. Păcat de acest loc frumos că nu se amenajează. Ştiu că în această lună expiră contractul de concesiune a AJVPS-ului. Sper ca cine va prelua balta să facă ceva mai bun pe viitor pentru noi”, a spus pescarul venit tocmai din Baia Mare.