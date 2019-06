Azi, prima manşă a barajului pentru Liga 3

Viitorul Ulmeni – Unirea Mirşid

Campioana Maramureşului în Liga 4, Viitorul Ulmeni, dispută azi, 15 iunie, prima manşă a barajului pentru promovarea în Liga 3 cu Unirea Mirşid, campioana Sălajului, meci ce va avea loc pe Stadionul „Viorel Mateianu”, începând cu ora 18. Viitorul Ulmeni a ajuns să joace barajul pentru accederea în eşalonul terţ după ce a câştigat Seria Sud în detrimentul celor de la Progresul Şomcuta Mare. Apoi, a venit dubla cu Avântul Bârsana (Seria Nord) pentru desemnarea campioanei, ambele confruntări fiind câştigate de Ulmeni cu 3-1 şi 5-1.

Viitorul Ulmeni şi Unirea Mirşid sunt două echipe care s-au mai luptat pentru promovare în urmă cu trei ani, maramureşenii impunându-se atunci în ambele manşe, 1-0 acasă şi 7-0 la Mirşid. Din acest punct de vedere, Viitorul Ulmeni deţine un ascendent moral şi are oarecum prima şansă la promovare. Privind loturile celor două formaţii experienţa înclină către echipa noastră, care are în componenţă mulţi jucători ce pot decide soarta celor două jocuri: Sergiu Costin, Sergiu Mândrean, Tudor Balmoş, Vlad Vanca, Bogdan Hauşi sau Alexandru Ignat (golgheterul Ligii 4). În tabăra adversarei putem să-i nominalizăm pe Bogdan Unguruşan sau portarul Claudiu Băican, precum şi pe Ciprian Pavel, golgheterul echipei.

Prima manşă dintre campioanele Maramureşului şi Sălajului va fi condusă la centru de Rareş Vidican (Satu Mare), asistat de Doru Lucaciu (Cluj) şi Ovidiu Timar (Marghita), observatori FRF fiind desemnaţi Ivan Toma (Bistriţa) şi Sergiu Neichi (Satu Mare).

Manşa secundă este programată peste o săptămână, în 22 iunie, de la ora 17.30, pe stadionul din Zalău.

Programul meciurilor de baraj, turul (sâmbătă, 15 iunie, ora 18.00): ACS Pescăruşul Sarichioi Junior (TL) – CS Poseidon Limanu-2 Mai (CT); CS Viitorul Ianca (BR) – ACS Mausoleul Mărăşeşti (VN); ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (GL) – AS Fotbal Team Săgeata (BZ); AS Mihai Bravu (GR) – CS Blejoi (PH); ACS Recolta Gheorghe Doja (IL) – ACSO Viitorul Pantelimon (IF); ACS Mostiştea Ulmu (CL) – AS Carmen Bucureşti 1937 (B); CSM Slatina (OT) – AS Gloria 2015 Corneşti (DB); ACS Unirea Brânceni (TR) – ACS Tractorul Cetate (DJ); CS Real Bradu (AG) – CS Viitorul Dăeşti (VL); CS Strehaia (MH) – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti (GJ); ACS Progresul Pecica (AR) – CSO Retezatul Haţeg (HD); AFC Voinţa Lupac (CS) – AS Fortuna Becicherecu Mic (TM); CSM Târgu Mureş (MS) – AFC Sportul 2015 Petreşti (AB); ACS Stăruinţa Zagon (CV) – ASC Olimpic Zărneşti (BV); CS Gheorgheni (HG) – ACS Viitorul Şelimbăr (SB); CS Floreşti (CJ) – CSC Sânmartin (BH); CSM Satu Mare (SM) – CS Minerul Rodna (BN); CS Viitorul Ulmeni (MM) – ACS Unirea Mirşid (SJ); CSO Viitorul Liteni (SV) – FC Ozana Târgu Neamţ (NT); CSM Bacău (BC) – AFC Viitorul Albeşti (BT).