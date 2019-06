Baia Mare, pe buzele tuturor participanţilor la EBT Finals 2019

EBT Finals 2019 a luat sfârşit după patru zile pline de handbal spectacol pe plaja de la Baia Mare. Competiţia s-a bucurat de un real succes şi un val de aprecieri din partea tuturor participanţilor.

28 de echipe din 15 ţări, aproximativ 400 de sportivi, muzică, voie bună şi spectacol de cea mai înaltă clasă. EBT Finals 2019, organizat în Centrul Vechi din Baia Mare, s-a bucurat de prezenţa unor sportivi de top din întreaga lume. Bruno Oliveira, MVP-ul precedentului Campionat Mondial şi cel mai bun specialist, Thiago de Oliveira, cel mai bun apărător din lume, Ivan Juric şi Lucian Bura, cele mai bune extreme de la ultimul CM, dar şi danezul Martin Vilstrup Andersen, golgheterul Mondialului din 2018, şi brazilianul Gil Pires s-au aflat în capitala Maramureşului şi au oferit un spectacol unic.

Centrul Istoric, locaţie perfectă pentru EBT Finals 2019

EBT Finals 2019 s-a desfăşurat într-un atmosferă relaxată, iar locaţia a fost agreată pe deplin de participanţi. „Credem că atmosfera a fost cu adevărat bună. Se pare că organizarea turneului în centrul oraşului a fost o idee foarte bună pentru spectatori. Mai mult, a fost plăcut şi pentru noi, jucătorii, deoarece am avut locuri în care puteai cu uşurinţă să mănânci sau să bei ceva. A fost, de asemenea, frumos că puteai vedea toate cele trei terenuri într-o zonă restrânsă, iar în general atmosfera a fost bună. Ne-a plăcut şi faptul că puteam ajunge la terenuri în mai puţin de 10 minute”, ne-a spus danezul Martin Vilstrup Andersen, de la HEI Beachhandball.

Nu doar Martin rămâne cu amintiri plăcute de la Baia Mare, ci şi componenta echipei Sport Club Senec – Cannabis Energy Multidrink, Adriena Veisz, care a lăudat organizatorii pentru eforturile depuse. „EBT Finals de la Baia Mare va rămâne o amintire foarte frumoasă pentru echipa noastră. Suntem cu adevărat mândre că am putut lua parte la un eveniment atât de mare în handbalul pe plajă. Un mare respect pentru organizatori, pentru că a fost un eveniment bine organizat, incluzând aici cazarea, masa şi transferul către terenuri. În opinia mea, toate echipele au simţit că reprezintă o parte importantă din această finală”, a afirmat Adriena la încheierea competiţiei.

Călătorie de 34 de ore pentru a juca pe plaja de la Baia Mare!

Printre cei care au luat parte la EBT Finals 2019 s-au aflat şi două jucătoare din… Australia! Aline Viana şi Madeleine McAfee au călătorit 34 de ore pentru a juca handbal pe plajă la Baia Mare. Aline a ajuns însă la Baia Mare fără bagaj, acesta fiind pierdut pe drum. Cele două au evoluat pentru Balonmano Playa Alcalá, ocupanta locului 12 la finalul turneului.

De la turneu de amatori la EBT Finals în doar patru ani

Povestea EBT Finals a pornit în urmă cu patru ani de zile. Cel care a stat în spatele acestei idei este Tudor Marta, fost campion cu Minaur Baia Mare. În 2016, la Baia Mare, a avut loc primul turneu de beach handball, destinat însă atunci amatorilor. A urmat un turneu internaţional, un an mai târziu, şi o etapă EBT, în 2018. Toată munca a fost răsplătită în această vară, când pe plaja de la munte a avut loc EBT Finals, care a reunit cele mai bune echipe din Europa. În fiecare an, organizatorii s-au bazat pe o echipă de voluntari, care au muncit din greu pentru a da culoare acestui eveniment. La fi­nal, Ole Jørstad, Marco Trespidi, Ivana Jelic şi ceilalţi reprezentanţi din Board-ul Federaţiei Europene de Handbal au dorit să le mulţumească acestora pentru munca depusă şi să catalogheze turneul drept unul dintre cele mai reuşite din istorie. „Găzduirea celei mai importante competiţii destinată echipelor de club din Europa a fost o provocare imensă pentru noi şi alături de echipa de voluntari, de care ne-am bucurat în fiecare an, am reuşit să facem faţă cu brio acestui eveniment. Satisfacţia este deosebită, având în vedere faptul că era o competiţie pe care EHF o vedea de mult organizată în România. Vreau să mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment, de la sponsori până la echipa de voluntari, şi sper ca beach handball-ul din România să reuşească să profite de pe urma acestei competiţii”, ne-a spus organizatorul turneului, Tudor Marta.