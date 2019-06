Culorile infinitului, văzute prin ochii unui economist cu suflet de artist

Arta pare să trăiască prin Camelia Emilia David. Economist de profesie, Camelia David iubeşte tot ce e legat de domeniul artistic: de la muzică, confecţionat de mărgele până la pictură.

S-a remarcat recent printr-o expoziţie specială de pictură. E prima sa expoziţie, însă artista speră să continue, fiind decisă să încerce şi alte direcţii în pictură pentru că e adepta provocărilor. În actuala sa expoziţie, îi invită pe iubitorii de frumos să descopere “Culorile infinitului”. Lucrările Cameliei David pot fi admirate până în data de 19 iunie în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare.

“Sper că expoziţia mea transmite armonie şi culoare, lumină, tot ce e frumos. Fiecare ne naştem cu lumină şi trebuie să o dăm mai departe. Cred că acum e momentul să transmit şi eu din lumina mea”, aşa îşi începe relatarea Camelia David.

Vrea să creadă că fiecare vizitator se va încărca de pozitivism văzându-i tablourile. Nu a dat titluri lucrărilor, pentru că îşi doreşte ca iubitorii artei să-şi lase imaginaţia să zburde în voie atunci când ajung să pătrundă în universul fascinant al culorilor “presărate” pe pânză. Sunt culori vii, prin care se remarcă auriul strălucitor. Totul e lumină la Camelia David. De altfel, ea mărturiseşte că inclusiv creaţiile şi le realizează pe timp de lumină.

“Trebuie să ai o anumită stare când creezi. Să fie dimineaţă, ora 8. De la 12 nu mai creez. Acolo vine soarele, răsăritul. Pictez în lumină şi încerc să transmit lumina. Cred că am şi găsit lumina pe care vreau să o transmit. Anul trecut a fost anul creaţiei. Am lucrat la aceste tablouri din septembrie până în mai”, a afirmat Camelia David.

Ea a mai arătat că şi-a dorit să iasă ceva deosebit, modelul său artistic fiind sculptorul Constantin Brâncuşi. De altfel, expoziţia a pus-o la cale la două zile după data de naştere a lui Brâncuşi. De aceea şi titlul are legătură cu opera marelui sculptor.

În realizarea picturilor a utilizat tehnici mai rar întâlnite în ţară. “Sunt tehnici care mai degrabă se folosesc în străinătate, în America. A fost o experienţă interesantă. Când trebuia să caut substanţele necesare picturii am mers pe la magazine şi lumea rămânea perplexă când întrebam de aceste substanţe. Şi atunci am reuşit să le procur cum am putut. În primul rând e tehnica fluidelor. Dacă nu eşti autodidact nu ai de unde să ştii. Mai e tehnica encaustică, de cold vax şi hot vax, ceară rece şi ceară fierbinte. Presupune să lucrezi şi în mediu toxic, dar rezultatul e superb”, a mai spus artista.

Despre Camelia David, artistul fotograf, Felician Săteanu a punctat că aceasta pare să fi sărit câteva trepte în evoluţia sa, nivelul fiind unul ridicat.

Despre întâlnirea cu culoarea, Camelia David, a relatat că de mică a fost pasionată de culori. “În clasa a II-a am fost descoperită de un profesor de geografie care mi-a spus că îmbin frumos acuarela. Apoi în clasa a VII-a m-a remarcat domnul Mircea Spaciu. Apoi, a fost ceva interesant. Eram în clasa a IV-a. O colegă a noastră ne-a spus că merge din clasa a V-a la altă şcoală. Vroia să ne lase ceva amintire. A venit cu un set de 12 tuburi de culori în ulei. Ne-a strâns pe patru fete şi ne-a pus într-un săculeţ câte trei culori. Mie mi-au revenit roşu, albastru şi maro. Fiecare am ales să le păstrăm amintire de la Carmen Drăgan, aşa o chema pe colega noastră. A trecut un an. Apoi, la televizor a fost difuzat un film despre Leonardo Da Vinci. A doua zi am decis să încep şi eu să pictez. Avea mama mea pânză de doc pentru perne, primită cadou. Am tăiat de acolo trei bucăţi. Tatăl meu avea o scândură. Am bătut pânza cu nişte cuie şi apoi am început să pictez: un vas de vikingi, un vas cu flori şi un sat cu două căsuţe. Şi acolo am păstrat acea lucrare. Apoi am cunoscut un pictor amator. Am mai mers să văd ce face. Eram fascinată de culoare”, şi-a amintit economista cu suflet de artist.

Camelia David vede totul prin ochii unui artist: de la lumea cifrelor până la lumea din jur. “E o lume foarte colorată, depinde cum îţi impui standardul. Sunt culori vii. Viul e speranţă. Se vede pe pânză ce am transmis”, a conchis Camelia David.