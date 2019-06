„Explozie” de apă în Colonia Topitorilor

Joi, pe la ora 18, telefonul redacţiei a sunat şi cititoarea C.C. ne-a informat că pe strada Colonia Topitorilor din Baia Mare a „explodat” conducta ce se află sub asfalt şi apa potabilă scursă a inundat două curţi din aval. Noroc a fost faptul că în momentul cînd a crăpat conducta şi s-a format un crater adînc de doi metri în mijlocul străzii, pe acel loc nu se afla nici un om şi nu trecea nici o maşină (pe aici circulă autobuzul URBIS nr. 9).

Timp de o jumătate de oră, o mare cantitate de apă a ieşit pe drum şi s-a scurs în curţile celor două gospodării. Vecinii au anunţat firma Vital (tel. 0262-215150 non stop) şi apa a fost oprită imediat. În drum, a rămas craterul adînc de doi metri şi asfaltul vălurit pe lungimea de 10 m de drum.

Mariana Şarga, proprietara celei mai afectate gospodării (nr. 53/2), ne-a spus că inundaţia i-a produs mari neplăceri, a inun­dat grădina de legume, curtea, ţarcul găinilor, cuşca celor doi cîini şi fundaţia casei. Este a doua oară cînd se fisurează conducta de apă lîngă gospodăria sa.

Elena Duma (nr. 53/1), ne spune că data trecută conducta a explodat la ora 4 dimineaţa, iar acum la ora 17,15. Apa s-a infiltrat pe sub casă şi din cauza aceasta un perete s-a fisurat. Consideră că VITAL ar face bine să înlocuiască această conductă, pînă cînd nu se petrece o tragedie. Doamne fereşte ca în momentul exploziei să se afle cineva chiar acolo!

Adrian Biru, directorul de producţie de la SC VITAL SA Baia Mare, se afla deja la faţa locului, cu echipa de intervenţie formată din două buldoexcavatoare, o autovidanjă şi o WOMA. În cîteva ore, conducta va fi reparată, ne spune. S-a fisurat conducta de fibră de sticlă ce face legătura între uzina de apă şi rezervorul de compensare. Va propune o investiţie de înlocuire a conductei fabricate în Germania, care dovedeşte că nu rezistă 25 de ani – au trecut doar 15 ani de cînd a fost montată. Dar pînă la aprobarea şi executarea investiţiei, se poate să mai fie astfel de defecţiuni ale reţelei de apă.