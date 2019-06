Recoltă bună la păstăi

Cei care au plantat păstăi în solarii se mândresc cu recoltele obţinute în acest sezon agricol. Este şi cazul Garofiţei Grebleş din Remetea Chioarului. În cele pa­tru solarii, femeia speră să se facă peste două tone de păstăi. Din păcate nu are timp să stea cu ele la vânzare, aşa că le dă en-gros. Pierde însă aproape jumătate din bani, deoarece aşa preţurile sunt mult mai mici.

În primele săptămâni, femeia vinde păstăile cu şapte lei/kg însă, pe final de sezon, preţurile se vor înjumătăţi. Garofiţa Grebleş a explicat: „Am pus păstăi în cele patru solarii, iar pe margine am plantat ardei iute şi acum o să pun spanac. Recolta de păstăi este bună, am început să le culegem. Sperăm la măcar două tone în acest sezon. Şi anul trecut am ieşit destul de bine cu păstăile, dar acum poate vor fi şi mai multe. Nu le lăsăm foarte mult, până în 15 iulie, că apoi le scot să pun castraveţii pentru toamnă. De comercializat numai la en-gros, că nu mai am timp să stau la piaţă cu ele. Acum le dăm cu şase, şapte lei kilogramul. Însă săptămânile următoare va mai scădea preţul, după cum apar mai multe. Anul trecut tot aşa le-am dat în primele două săptămâni, după care preţul a scăzut la cinci lei, iar în ultima săptămână le-am vândut la trei lei/kg. Cei care le cumpără en-gros le vând mai departe cu 12 – 13 lei, poate şi 15 acum la început, dar nu fac mai nimic. Noi depunem tot efortul, facem toată munca, iar ei câştigă poate mai mult decât noi că doar stau cu ele la vânzare. Dar asta-i situaţia, nu pot şi în piaţă şi pe câmp… mai ales că după ora 12 nu mai pot sta afară, că e foarte cald şi am tensiune”.

Profit destul de bun în condiţiile date

Chiar şi în condiţiile nu tocmai propice, la ce recoltă se arată, gospodara spune că va scoate un profit frumuşel din prima cultură de solar: „Până acum am investit în această cultură cam 1.500 de lei, dar la câtă recoltă iese, ieşim bine pe plus. Ne scoatem investiţia şi rămânem cu profit, chiar dacă vindem la en-gros. Dar nu luăm în considerare munca noastră, că dacă am pune-o la socoteală, atunci ne-am lăsa cu totul de agricultură! Bineînţeles că dacă aş putea să îmi vând eu recolta la piaţă, atunci ar fi foarte bine, dar vedeţi că timpul dintr-o zi e foarte scurt. Ploile ne-au chinuit însă în acest an de ne-au înnebunit. Uitaţi-vă la gogoşarii plantaţi în câmp, să arate aşa la vremea asta?! De când i-am plantat a plouat într-una, iar ei n-au mai mişcat nimic zile întregi! Mai avem triticale şi porumb cultivat în câmp. De asemenea, doresc să sap acum cu motocultorul şi să pun fasole de tufă. Cu mistreţii nu avem probleme, în schimb ne chinuie iepurii sălbatici. Intră în solarii şi ne mănâncă spanacul şi fasolea de ne zăpăceşte. Anul trecut în toamnă caprele ne-au mâncat castraveţii. Acasă avem plantate în seră 1.000 de fire de roşii hibrid, inima boului şi roz mari”. Femeia este ajutată la muncile câmpului de soţul Virgil, cu care munceşte cât este ziua de lungă.