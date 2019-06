O grădiniţă maramureşeană în Canada

Soţii Adriana şi Mircea-Arghir Mihali locuiesc în Laval, al treilea oraş din Canada franceză (450.000 de locuitori) şi au înfiinţat grădiniţa privată „Les petites fleurs”. Mircea-Arghir Mihali a fost viceprimar al oraşului Borşa, dar a emigrat cu familia sa (soţia şi doi copiii) în Canada, în 2005.

A depus cererea la biroul de emigrare al Québecului din Viena. La grădiniţă, copiii sunt supravegheaţi continuu şi primesc lecţii potrivite pentru vârsta lor (desen, citire, aritmetică, muzică, dans). Adriana Mihali a urmat cursuri de specialitate la Université de Montréal, şi cursuri de prim-ajutor. Grădiniţa are copiii din familii de români, dar şi canadieni, cu toţii primesc mâncare gătită după reţete româneşti şi învaţă cuvinte româneşti, cum ar fi „sarmale”, sau „supă de pui cu tăiţei”. Copiii stau la grădiniţă 10 ore pe zi, de la 7 la 17. Legea canadiană are exigenţe mari, nu poţi avea mai mult de 6 copii dacă eşti singur sau 9 copii dacă sunt supravegheaţi de doi adulţi. Copiii au vârsta între 3 luni şi 4 ani. Este o investiţie destul de mare şi ai de lucru tot timpul zilei. În Canada, concediul de maternitate este de 1 an, dar se mai întâmplă să vină şi copii sub 1 an, mai ales cînd familia e monoparentală. Grădiniţa este subvenţionată de Guvern pentru activităţile educative pe care le face. Casa familiei Mihali este mare, cu 3 etaje, iar la nivelurile inferioare are sălile pentru grădiniţă. Funcţionează de 10 ani. Ne-a informat prof. Vania Atudorei din Montreal-Canada.

