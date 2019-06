Cearta unui liberal cu „Mioriţa”

Rog ca acest text să nu fie citit în cheie politică! Este atitudinea mea faţă de un rătăcit pe locuri străine, sus la verdele de munte. Omul care a încâlcit serios iarba veacurilor, este Ludovic Orban, şeful liberalilor din România. La o întâlnire politică i s-a năzărit liderului să alunge celebra baladă din şcoală. Spune domnul Orban cel neinspirat: „Avem o poezie, „Mioriţa”, vă spun sincer că susţin să fie scoasă din programa şcolară. Nu numai fatalismul care există ci şi faptul că un om deşi este înştiinţat că o să i se întîmple ceva rău, nu face nimic. Sunt nişte chestiuni acolo care intră în subconştientul copilului şi care reflectă o mentalitate contrară unei societăţi care trebuie să evolueze, care trebuie să se dezvolte.”După cu se vede motivarea este palidă şi încâlcită. Ar fi vrut să spună că, din cauza unei balade, noi nu ne putem simţim confortabil în Uniunea Europeană. Nerozi sfătuitori a avut în preajmă. Cu toată schimbarea lumii, un lider politic, nu poate face asemenea afirmaţii năstruşnice. Oare la ce i-a folosit ieşirea pe câmpiile dezordinii? Ce segment electoral a fost atras de asemenea trăznaie? A mai fost unul, Mihai Neamţu, ca să fie în pas cu noua lume a regretat că păcurarul din baladă nu este şerif. În ultima vreme şi conceptul filosofic blagian – spaţiu mioritic – este luat în derâdere de unii comentatori care doresc a fi spirituali. Bine că domnul Orban nu i-a dat în judecată pe Alecu Russo, cel care a descoperit balada, Vasile Alecsandri, cel care a botezat-o şi a mai lustruit-o puţin, pe Mircea Eliade, Adrian Fochi, Nichita Stănescu ori şirul de academicieni şi univesitari români care aşează balada printre miturile esenţiale ale culturii române. Ori pe confratele Dorin Ştef care a afirmat că Mioriţa s-a născut în Maramureş. M-am întors la câţiva autori care s-au referit critic la celebra baladă. Autori care au trecut prin etape diferite ale istoriei noastre, aparţinând diferitelor curente literare, dar niciunul nu a cutezat să o alunge din sala de clasă. S-a aflat inginerul Ludovic Orban care, deocamdată, este o persoană publică, auzită de publicul român. Deci nu avem cum să nu tresărim. Şi să-i spunem că un înaintaş, G. Călinescu, punea balada printre operele fundamentale ale poporului român. Culegătorul, Alecu Russo, spunea în 1846, că este cea mai frumoasă epopee pastorală din lume. Scriitorii şi poeţii români şi-au manifestat deschis admiraţia necondiţionată faţă de această capodoperă a literaturii noastre populare. Nichita Stănescu ne spunea, în Maramureş, că fără această creaţie a poporului român nu am fi fost niciodată poeţi. Cercetătorii britanici spun că balada suportă paralelă cu riturile de iniţiere despre moarte şi nemurire. Nu vă fie frică de fatalitate. Sufletul românesc nu trebuie înţeles printr-o singură tonalitate. Despre baladă s-a scris o bibliotecă. Nu-mi aduc aminte ca vreun şcolar să fi plecat pe păduri din cauza baladei. Cum şi eu am fost elev depun mărturie că balada „Mioriţa” nu mi-a făcut nici un rău. Că viteza timpului pe care-l trăim nu prea are răbdare cu propria noastră istorie, este adevărat. Dar domnul Orban, care este la cârma unui partid istoric, nu are dreptul să se certe cu un simbol al perenităţii poporului român. Se cere îndreptată greşeala! De pildă, să citească balada la o întâlnire politică. Ori la televizor. Lăsaţi balada unde îi este locul. Că ne latră câinele păcurarului. Care nu a murit. Că s-a însurat c-o mândră crăiasă, a lumii mireasă. Domnule Orban, stingeţi cearta cu balada! Valorile neamului nu pot fi alungate din cetate. De aceea acest text nu trebuie citit în cheie politică. Se dedică elevilor şi profesorilor de limbă română. Şi nu uitaţi: apa trece, baladele rămân!