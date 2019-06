Dorul de ţară

Ca să îţi fie dor de ţara ta, trebuie să fi plecat mai întâi departe de ea. Şi nu contează din ce motive ai plecat, când abia ai lăsat-o, te apucă o nostalgie infinită şi o tristeţe nemărginită, provocate de lipsa ei, pe care doar românul o numeşte dor, dor ce poate fi oprit doar de întoarcerea la rădăcini.

Dacă acest cuvânt este doar al nostru şi alte popoare nu-l au, deci nu poate fi tradus în nicio limbă, nu este întâmplător. Bogăţia asta pe care cuvântul o reprezintă spune multe despre sensibilitatea sufletului românului, care nu îşi schimbă ţara fără să sufere, chiar dacă acolo unde merge îi e mai bine din punct de vedere financiar, care, în general, nu îşi schimbă satul, nu îşi schimbă casa, decât dacă este nevoit.

Toate acestea ţin de concepţia românului că trebuie să înfloreşti acolo unde Dumnezeu te-a semănat şi ţi-a îngăduit să te naşti, că numai El este singurul care reprezintă perfecţiunea şi numai El ştie de ce acolo, de ce într-un anumit timp, de ce între anumiţi oameni, că doar nu e nimic întâmplător în lucrările Sale.

Cu durere în suflet simţim asta toţi cei care ne-am lăsat ţara de nevoie sau de bunăvoie, dar sunt convinsă că aşa simt şi românii care şi-au lăsat satul, care şi-au lăsat casa… şi suntem toţi sortiţi să trăim cu dorul de ce am lăsat sau am pierdut, care nu ne dă pace niciun moment.

Aici, în Italia, văd cum toţi românii veniţi să muncească pentru o viaţă mai bună au nevoie să vorbească româneşte, au nevoie de întâlniri cu alţi români, de mâncare românească, de petrecerile româneşti, au nevoie de portul lor tradiţional, pe care şi l-au luat în valiză cu mare drag atunci când au plecat de acasă şi care le aduce aminte cine sunt, de unde vin şi încotro trebuie să meargă, atunci când îl îmbracă.

La petrecerile românilor de aici mulţi dintre ei se îmbracă în costumul tradiţional, iar evenimentele legate de acesta, precum Ziua Naţională a Costumului Tradiţional din România (12 mai), sau Ziua Universală a Iei Româneşti (24 iunie), sunt sărbătorite cu drag, fiind un prilej de a arăta lumii cine suntem, de a arăta ceea ce avem noi mai frumos şi mai preţios.

Şi anul acesta am sărbătorit la Roma Ziua Naţională a Costumului Tradiţional din România, duminică, 12 mai. Timpul urât ar fi descurajat pe oricine să se mişte din casă, dar pe români nu. Pe noi nu ne-a descurajat. Adevărate Ane cu iubire nemărginită în suflet pentru ţară şi pentru costumul lor tradiţional de astă dată, româncele noastre frumoase au înfruntat timpul urât încă o dată şi au arătat că iubirea în general este mai puternică decât forţele naturii, pentru că iubirea, în toate formele sale, este dată de Dumnezeu. Şi nici pe El nu L-a împiedicat suferinţa răstignirii Sale pe cruce să ne-o arate.

Sărbătoarea a fost foarte reuşită, frumuseţea costumelor tradiţionale, unele de sute de ani, a uimit toţi participanţii. Am fost şi eu fericită în mijlocul lor, am avut însă o piatră pe suflet, pentru că ziua a coincis cu ziua înmormântării unui Om foarte drag, care a iubit costumul tradiţional şi el, care a iubit dansul, şi cântecul, şi vorba românească şi satul lui….şi România, unde a vrut să se întoarcă după mulţi ani petrecuţi departe de ce-i era drag.

Am fost bucuroasă şi tristă în acelaşi timp, o stare cu care sunt obişnuită deja. Am fost bucuroasă să văd atâţia români frumoşi îmbrăcaţi cu costume tradiţionale departe de casă, conturând aici o Românie din dragoste şi dor. Dar aş fi vrut să pot să fiu şi eu cu Petre Verdeş, cel care mi-a semănat în suflet dragostea de tot ce-i aparţine lumii satului, pe ultimul drum….

Am înţeles însă că iubirea e singurul lucru care nu moare. Ea şi tot ce naşte din ea. Am înţeles că iubirea lui Petre Verdeş e cu noi, şi că se manifestă încă în dragostea noastră pentru ce a iubit el şi pentru ce ne-a învăţat să iubim şi pe noi. Am înţeles că noi o să murim, dorul de ţară o să rămână, tocmai pentru că dorul de ţară e născut din dragostea de ţară, iar dragostea nu moare… Doar ea nu moare.

Lucia Ileana POP,

Roma, Italia