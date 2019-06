O fetiţă, cu plagă împuşcată la picior, a ajuns la spital

În după-amiaza zilei de joi, 20 iunie, în baza unei informaţii şi cu prilejul unei acţiuni pentru combaterea infracţiunilor pe linie rutieră şi de contrabandă, un echipaj de poliţie a pus în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, cu autospeciala de serviciu, pe direcţie frontală, faţă de un autoturism de teren, care se deplasa pe raza comunei Poienile de sub Munte.

Şoferul maşinii de te­ren şi-a continuat deplasarea şi a accelerat înspre autospeciala de poliţie, virând brusc pe un teren accidentat, pentru a-şi asigura scăparea.

Urmare acestui fapt, poliţiştii au pornit în urmărirea autovehiculului, unul dintre poliţişti executând mai multe focuri de armă, atât în plan vertical, cât şi în direcţia maşinii.

Pe timpul urmăririi, şoferul autoturismului a părăsit partea carosabilă, traversând albia Râului Luhei.

La scurt timp, poliţiştii au identificat autoturismul, care fusese abandonat într-o zonă din apropiere, parcat lângă o casă. De asemenea, din primele verificări realizate la faţa locului, s-a constatat că, în acea casă, la nişte cunoştinţe, suspectul abandonase 3 minori (2 fetiţe şi 1 băiat), cu vârste cuprinse între 5 şi 16 ani.

Una dintre minore (în vârstă de aproximativ 7 ani) prezenta o rană la picior, motiv pentru care poliţiştii i-au acordat primul ajutor şi au solicitat intervenţia ambulanţei. Ulterior, puţin după ora 18, minora a fost preluată de un echipaj EPA SMURD şi transportată la Centrul de Primire Urgenţe Vişeu, unde a primit tratamentul medical pentru plagă prin împuşcare, laba piciorului drept, după care a fost transportată, împreună cu mama sa, la Spitalul Judeţean din Baia Mare. Este stabilă şi în afara oricărui pericol.

Suspectul a fost găsit într-o livadă din zonă şi se află în custodia Poliţiei. În conformitate cu procedurile, şoferul, în vârstă de 23 de ani, a fost internat la spital în vederea efectuării unei expertize medico-legale psihiatrice.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus. Autoturismul de teren, care era radiat din circulaţie şi avea număr fals de înmatriculare, a fost indisponibilizat la sediul Poliţiei Vişeu de Sus.

Dosare penale pentru infracţiuni rutiere

• Un minor, de 15 ani, din Vadu Izei, s-a ales cu dosar penal după ce a condus un moped, prin localitate şi, neadaptând viteza la condiţiile de drum în lucru, a derapat şi s-a autoaccidentat. El a fost transportat la Spitalul municipal Sighetu Marmaţiei în vederea acordării de îngrijiri medicale. Întrucât acesta emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul alcotest, rezultatul fiind de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere şi conducere a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

• Şi în Ocna Şugatag, un tânăr, de 20 de ani, care a fost depistat de poliţişti conducând un autoturism cu autorizaţia de circulaţie provizorie expirată, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

• În Târgu Lăpuş poliţiştii au depistat un bărbat, de 50 de ani care, fără să posede permis de conducere, a condus o motocicletă având şi un pasager adult, nici unul nepurtând cască de protecţie. Mai mult, s-a stabilit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool în aerul expirat.

În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A intrat în gardul unui imobil în Borşa

Joi, 20 iunie, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din Borşa, a avut loc un accident de circulaţie soldat cu o victimă.

Un şofer, de 29 de ani, pe fondul vitezei excesive, a trecut pe sensul opus şi a intrat în gardul unui imobil. Din declaraţiile acestuia rezultă că a încercat să evite un autovehicul, care a pătruns parţial pe banda sa de mers din partea dreaptă, motiv pentru care a pierdut controlul direcţiei de mers.

Bărbatul a fost transportat la spital, dar nu a necesitat internarea. Conducătorul auto nu se afla sub influenţa alcoolului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

A pierdut controlul şi a intrat pe contrasens

Un alt accident de circulaţie s-a produs, joi, pe raza localităţii Berbeşti.

La faţa locului, poliţiştii au constatat că, un bărbat, de 62 de ani, domiciliat în comuna Onceşti, care conducea un autoturism, a pierdut controlul direcţiei, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism, condus regulamentar de un bărbat, de 40 de ani. În urma impactului, o pasageră din autoturismul care a pătruns pe contrasens a fost rănită.

Conducătorii auto nu se aflau sub influenţa alcoolului.