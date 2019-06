Evenimente culturale în Maramureş

Agenda culturală dată publicităţii de Consiliul Judeţean Maramureş include o serie de acţiuni pentru finalul lunii iunie, în Maramureş. Astfel, în perioada 22-23 iunie, la Tăuţii Măgherăuş va avea loc sărbătoarea oraşului. Sunt programate spectacole, concerte, folclor, divertisment, târg de produse tradiționale.

În 24 iunie, la Borşa se va desfăşura Festivalul Luminii. Va fi un spectacol artistic, la care se adaugă iluminarea parcului din centrul orașului cu gulguțe şi lansare de lampioane. În aceeaşi zi, în Borşa se va derula Festivalul folcloric “Nopți de sânziene”, ediția a XXXVII-a. Vor fi prezentate tradiții și obiceiuri de Sânziene, parada portului popular și va fi susţinut un spectacol de dansuri populare.

Şi la Băiţa de sub Codru e programată în 24 iunie o manifestare: „Sânziene în Țara Codrului” – Băița de sub Codru. Manifestarea reunește for­ma­ții artistice de dansuri și interpreți de muzică populară din județ.

În perioada 25 – 26 iunie, Planetariul Baia Mare va marca 50 de ani de la inaugurare cu un Simpozion științific „România Astronomică” – cu spe­cialiști invitați de la planetariile și observatoarele astronomice din România. De asemenea, sunt programate şi lansări de carte: Anuarul de Astronomie al Complexului Astronomic Baia Mare” – publicație dedicată aniversării, „RO­Planetarians” (Broșură de prezentare în circuit tematic a planetariilor, observatoarelor astornomice și cluburilor astronomice din România).

În 29 iunie la Călineşti are loc Sărbătoarea Rădăcinilor Străbune, ediția a V-a Evenimentul oferă publicului larg prilejul de a participa la readucerea la viaţă a obiceiurilor şi tradiţiilor maramureşene. În 30 iunie, la Dumbrăviţa se va desfăşura „Festivalul portului, dansului și cântecului de pe Fis­cu­laș”, ediția a XII-a Acest eveniment include programe artistice și culturale din toate zonele, pentru a păstra și promova tradiția.