O lecţie pe pânză despre frumosul din jur de la Florica Radu

Expoziţie aniversară

“Dăruind vei dobândi”, spunea marele om de cultură Nicolae Steinhardt. Parafrazându-l pe monahul Nicolae de la Rohia, conf.univ. dr. Bertalan Kovacs a remarcat că vernisajul expoziţiei de pictură “Armonii de vară” a fost unul atipic. De fapt, a fost un dar al artistei Florica Radu, un gest de altruism izvorât din dorinţa de a împărţi cu ceilalţi o fărâmă din frumosul care zace în sufletul său. Tablourile pot fi admirate până în 30 iunie, conform programului bibliotecii.

Bucurii şi tristeţi aşezate pe pânză

Aflată la ceas aniversar, Florica Radu a ales să îşi sărbătorească ziua de naştere printr-o expoziţie de artă. “Este ziua mea în iunie şi am dorit să îmi serbez ziua între colegii mei şi alături de tinere talente”, a spus artista plastică. Florica Radu mărturiseşte că, pentru ea, arta înseamnă Viaţă, pe pânză îşi aşează bucuriile, dar şi tristeţile. E absolventă de pedagogie, nu are studii specializate de artă, dar reuşeşte să redea cu talent şi dăruire ceea ce o înconjoară; peisaje, flori de o frumuseţe copleşitoare.

Practic, lucrările sale vorbesc despre frumosul ce ne înconjoară. “Tablourile mele sunt în general de vară, dar şi de primăvară, cu peisaje, natură statică, pe pânze ovale, cum nu prea lucrează nimeni în zonă. Sunt vesele, pozitive. Sunt peisajele mele de acasă, eu sunt o iubitoare mare de flori, de natură. Am şi un soţ care tot timpul a umblat în natură. Ne-am inspirat unul de la altul. Expun şi lucrez de vreo 20 de ani. Am lucrat singură. Am expus pânze mai mari, dar acum am redus puţin dimensiunile tablourilor”, a relatat Florica Radu.

Tablourile sale au ajuns în diferite ţări: America, Israel, Elveţia, Germania sau Austria. Spune că nu îşi doreşte să câştige financiar de pe urma acestei pasiuni, ci vrea doar să îi bucure pe ceilalţi. De aceea, nu ezită niciodată să ofere cadou, o lucrare ce îi aparţine, atunci când îi este solicitată.

O expoziţie cu un numitor comun: Libertatea

În cadrul expoziţiei mai expun: Dumitru Florea (sculptură), Simona Litan (pictură), Judit Tarr (tapiserie), Vera Terebesi (pictură), Grigore Zlampareţ (pictură). E o expoziţie colectivă, diversă. E dificil să găseşti un element comun pentru toţi artiştii expozanţi, dar conf. univ. dr. Bertalan Kovacs spune că legătura dintre expozanţi şi lucrări e dată de această dată de Libertate.

“Acest grup trăieşte o bucurie mare pentru că abuzează şi se foloseşte şi de multe ori se ridică deasupra sau se coboară sub ştacheta libertăţii. Fiecare îşi făureşte discursul plastic aşa cum simte, cum i se pare mai cuviincios, mai bine. Această stare poate să dea o emulaţie interioară care nu cunoaşte piedici. Vorbesc de această libertate în contextul în care depăşind coordonatele istorice m-aş gândi la dimensiunea culturală a libertăţii, la o conotaţie individuală. Fiecare ne clădim această libertate, are rădăcini adânci care coboară în copilărie. Libertatea poate fi trăită până pe la 14 ani, astfel încât limbajul plastic e cel care domină în comunicare. Se spune că e foarte important ca adultul să rămână copil. Această trecere din copilărie spre starea de adult se întâmplă tocmai prin acest pas a cedării încetul cu încetul a libertăţii. Dacă la început copilul e egoist, egocentric, încet îl descoperă pe celălalt, sinele se descoperă în celălalt. Aceasta e libertatea, nu înseamnă o poticnire la stadiul infantil, ci înseamnă parcurgerea acestui traseu important, de la gândul egocentrist la gândul la celălalt, gândul altruist”, a punctat Bertalan Kovacs.

Atmosfera de emoţie a fost întregită de versurile Verei Terebesi, rostite cu multă căldură de Cosmin Petrule, dar şi de recitalul de poezie oferit de actorul Claudiu Pintican.