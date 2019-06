Zilele oraşului Şomcuta Mare, o manifestare reuşită

Sâmbătă, 22 iunie, s-a dat startul Zilelor culturale ale oraşului Şomcuta Mare, desfăşurate sub lozinca: „Cultură, tradiţie şi continuitate în Ţara Chioarului”. Evenimentul, ce s-a întins pe durata a două zile, a fost organizat de către Primăria şi Consiliul Local Şomcuta Mare, cu sprijinul Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş.

Parada populară a deschis în prima zi de sărbătoare şirul activităţilor cuprinse în program. La deschiderea oficială a sărbătorii şomcutenilor, alături de primarul Gheorghe-Ioan Buda, a fost prezent Cosmin Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, Alexandru Cosma, subprefectul judeţului, Ioan-Doru Dăncuş, vicepreşedinte al CJ, Florica Roman, consilier judeţean, Fiorela-Crina Chilat, reprezentant al OFSD Maramureş, primari din administraţiile din Chioar, viceprimarul oraşului, consilieri locali, precum şi alţi reprezentanţi ai partidelor politice etc. Aceştia au rostit, în deschiderea oficială a evenimentului, cuvinte de apreciere la adresa administraţiei locale pentru organizarea manifestării, pentru păstrarea tradiţiilor, precum şi pentru promovarea tinerilor interpreţi. În programul evenimentului a fost inclus şi Festivalul naţional de folclor „Hori şi joc în Maramureş”, după care soliştii Antonia Criste, Andrei Petruş, Mircea Patovan şi „Trubadurii Band” au susţinut concerte. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu un concert de excepţie al trupei „Talisman”, care a ridicat sala în picioare. La finalul concertului, Gheor­ghe-Ioan Buda, primarul oraşului Şomcuta Mare, a invitat publicul să participe şi la acţiunile organizate duminică în cadrul programului Zilelor culturale. Astfel, ultima zi de sărbătoare a şomcutenilor a fost dedicată muzicii corale, dar şi unui regal folcloric de excepţie. „Du­minică, de la ora 14.00, pe scena Casei de Cultură sunt prezente corurile din Şomcuta Mare, Vălenii Şomcutei, Ciolt, Buciumi şi Finteuşu Mare, precum şi corul «Grănicerii Văii Bistrei» din Caraş Severin, dar şi ansamblurile folclorice din Săcălăşeni, Ciolt, şi tinerii interpreţi ai muzicii populare din Chioar: Maria Atyim, Florin Bot, Raysa Pop, Carina Buda, Raluca Chiş, Diana Mureşan, Eliza Lazăr. Va urma un concert susţinut de un ansamblu din Ucraina şi regalul folcloric al Ansamblului Naţional Transilvania”, a declarat primarul Buda, la încheierea primei zile de sărbătoare.

Şomcutenii s-au arătat încântaţi de sărbătoarea lor: „Manifestările dedicate oraşului nostru sunt frumoase şi necesare, deoarece oamenii sunt sătui de muncă şi mai au nevoie şi de puţină relaxare, prin muzică de calitate, joc şi voie bună. Toate acestea le-au putut găsi în acest week-end în centrul oraşului”, a spus localnicul Vasile Popovici. „Este un lucru bun că se mai organizează şi aşa ceva prin localitatea noastră. Măcar odată pe an să mai avem şi noi ocazia să ne vedem cu prietenii la um mic şi o bere în centrul oraşului, că în rest suntem tot ocupaţi cu munca şi nu ne găsim timp”, a completat Mihai Pop. „Merităm şi noi câte un spectacol cu muzică bună, măcar de sărbătoarea oraşului, dacă nu mai des. Că de lucru suntem sătui cu toţii, cred. Dar aşa avem un motiv în plus să mai ieşim şi noi, să ne vedem cunoscuţii, să mai stăm la o poveste”, a completat şi doamna Veronica.