Gările nimănui, ruşinea localităţilor!

Comunele maramureşene care au gări, transformate în ultimii ani în halte, nu prea au cum se mândri cu acestea. Din contră, fostele gări au ajuns acum ruşinea localităţilor. Asta după ce nu s-a mai investit nimic în ele, în ultimii zeci de ani, aşa că imobilele respective zac în paragină, închise.

În tot acest timp, însă, călătorii care aşteaptă trenul sunt nevoiţi să stea în frig, ploaie sau soarele arzător. Depinde de anotimp. Un asemenea caz se înregistrează şi în comuna Bistra: „Veniţi să vedeţi numai cum arată gara noastră! De 30 de ani nu s-a făcut nimic la clădirea respectivă. Au blocat doar uşa cu o scândură, ca să nu intre nimeni în gară. Pe vremuri era gară în toată regula, cu sală de aşteptare. Acum nu mai e nimic, totul a rămas pustiu, în paragină. Nu pot cei de la căile ferate să facă o sală de aşteptare acolo?! Cum a mai fost? Sunt nişte bandiţi pentru oameni. Vin copiii dimineaţă să facă naveta cu trenul şi trebuie să stea în ploaie, în frig, toată iarna şi în căldură vara, iar CFR-ul habar nu are nimic! Elevii noştri circulă zilnic cu trenul pe timpul anului şcolar. Sunt o grămadă de copii care fac naveta la Sighet. Vin la gară, stau amărâţii în ploaie pe peron, că nici măcar nu au unde să se adăpostească, apoi urcă în tren şi câteodată nu-i nici căldură, iar când ajung la şcoală bieţii, numai de învăţat nu le mai arde… Deci noi am ajuns doar bătaie de joc a tuturor”, a spus Laslo Dohotar, localnic în Bistra. „E rău din cale afară cu gara asta de la noi. Nu ai un scut unde să stai de ploaie, vânt, sau vara să te adăposteşti de soarele fierbinte. Noi plătim bilet dacă circulăm cu trenul, dar condiţiile sunt zero! Însă unii dintre noi care nu avem maşini şi nu avem de ales, trebuie să circulăm şi aşa. Nu mai vorbesc de elevi…”, a completat un alt cetăţean supărat.

Autorităţile au făcut adrese

Reprezentanţii autorităţilor locale, dar şi judeţene au făcut o serie de sesizări către CFR, însă fără succes: „Noi am făcut adrese şi în urma sistării unor rute, acestea desfiinţându-se fără să întrebe autorităţile publice locale, judeţene. În interpelarea pe care noi am trimis-o către CFR ni s-a răspuns că s-a luat o decizie la nivelul conducerii centrale, deoarece nu este rentabil. Şi infrastructura feroviară este veche, se circulă cu restricţii de viteză de cel puţin 20 de ani aici în zona aceasta. Au existat şi incidente: căderi de pietre, s-au rupt şinele de tren, la Dealul Ştefăniţei, chiar în primăvara acestui an. Din păcate, nu se investeşte şi ei îşi anulează rutele, deoarece spun că nu este rentabil. De exemplu, pleacă trenul de Sighet spre Cluj cu două vagoane?! Dacă nu e rentabil îl scoţi şi gata, dar investeşte în rutele pe care le foloseşti totuşi! Ar trebui să se facă o analiză la nivel de ţară şi să se vadă care sunt rutele rentabile. În toate ţările civilizate, gările sunt mici mall-uri, la noi în schimb… Şi în gările din Baia Mare sau Sighetu Marmaţiei, când intri, te loveşte un miros de nu ştii pe unde să ieşi. Toată lumea cunoaşte problema, însă nimeni nu prea face nimic”, a declarat prefectul Vasile Moldovan. „Gara din Bistra a devenit haltă în ultimii ani, dar chiar şi aşa CFR-ul nu investeşte absolut nimic. La ce condiţii sunt şi la fiecare canton, oricând ar putea să se întâmple ceva cu manipulatorul acela de la barieră, deoarece toate sunt precare. Şi e de ruşinea comunei la cum arată toate. Noi nu avem voie să facem nimic, că nu ne aparţine clădirea”, a concluzionat Vasile Duciuc, primarul comunei Bistra. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi în alte comune din Maramureş, care au infrastructură feroviară. Una dintre ele este Mireşu Mare. Şi aici gara zace în paragină de ani buni. Primăria ar dori preluarea acesteia, pentru a o reabilita şi a-i da o utilitate, însă fără succes.