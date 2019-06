Muncă în folosul comunităţii pentru trafic de ţigări

Administraţia locală din Rona de Jos are câţiva localnici de care se ajută la muncile comunale. Aceştia sunt obligaţi prin lege la muncă în folosul comunităţii. Dacă unii îşi ispăşesc pedeapsa, deoarece au fost condamnaţi pentru trafic de ţigări, alţii muncesc pentru a nu-şi pierde ajutorul social. Însă primăria îi foloseşte pe toţi.

Cu toate că administraţia are aproximativ 50 de persoane înscrise pentru a primi ajutorul social, doar trei sunt şi apte de lucru. Autoritatea publică foloseşte aceste persoane, dar mai are încă un localnic ce trebuie să execute o pedeapsă cu muncă în folosul comunităţii, acesta fiind condamnat definitiv de o instanţă pentru trafic de ţigări: „Nu există cazuri multe legate de traficul cu ţigări de contrabandă la noi în comună, dar totuşi avem un cetăţean care chiar a primit condamnare pentru aşa ceva şi acum s-a eliberat, altul a primit muncă în folosul comunităţii, iar un caz încă e pe rolul instanţei. Cel cu muncă în folosul comunităţii îşi ispăşeşte pedeapsa lucrând la muncile necesare prin comună, pe care trebuie să le facă primăria. Avem şi ajutoare sociale, circa 50 de cazuri, însă dintre aceste persoane, doar trei au şi obligaţia să presteze munci în folosul comunităţii. Restul sunt bătrâni, vârstnici care au probleme de sănătate şi nu sunt apţi de muncă. Însă pe cei apţi de muncă îi folosim zilnic, îi scoatem la muncă, altfel nu pot primi ajutorul de stat. Nu avem însă niciunul de etnie romă”, a explicat Ion Herbil, primarul din Rona de Jos.