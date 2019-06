Rugby în 7. România a pierdut toate cele 5 jocuri

• ratează şi calificările pentru Olimpiadă –

În perioada 22-23 iunie, Moscova a găzduit meciurile de rugby în 7, din cadrul primei etape de Grand Prix Series.

Evoluând într-o grupă dificilă, naţionala României, din care au făcut parte şi 3 jucători de la CSM Baia Mare – Ionuţ Botezatu, Adrian Apostol şi Alexandru Ţiglă, nu a câştigat nici o partidă din grupa C, pierzând cu Irlanda (0-29), Franţa (12-26) şi Italia (7-24). În urma rezultatelor, Franţa a încheiat grupa cu maxim de puncte 9. Duminică, tricolorii au avut jocurile de clasament. Mai întâi, pentru locurile 9-12 am pierdut în faţa Georgiei (9-24), apoi, în meciul pentru locurile 11-12, am pierdut în faţa Poloniei, 19-21, şi astfel am ratat şi oportunitatea de a juca meciurile din recalificări pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.