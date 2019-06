Tăuţenii au fost în sărbătoare

La finele săptămânii trecute, a avut loc Sărbătoarea oraşului Tăuţii Măgherăuş. Manifestarea, care s-a desfăşurat în centrul civic al localităţii, a cuprins mai multe momente importante la care au fost invitaţi oaspeţi de seamă. Astfel, printre cei prezenţi s-au numărat primari ai oraşelor înfrăţite cu Tăuţi, din Ungaria, Polonia şi Slovacia. De asemenea, nu a lipsit reprezentantul celui mai mare investitor din zonă.

Au cântat şi încântat publicul Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania, Florentina şi Petre Giurgi, Florin Gherman, precum şi Fanfara Stibina: „Am invitat oaspeţi din mai multe oraşe înfrăţite cu noi. De asemenea, am avut onoarea să fie prezent şi cel mai mare investitor din oraşul nostru, adică cel de la UAC, care va investi câteva sute de milioane de euro şi va crea peste 1.500 de noi locuri de muncă la fabrica ce se construieşte în partea de sud, lângă Aeroportul Internaţional Maramureş. Am invitat aici şi Ansamblul Transilvania, fanfara oraşului. De asemenea, facem promovarea talentelor locale. Nu am uitat nici cuplurile de vârstnici care au împlinit 50 de ani de căsnicie, organizând pentru ei «Nunta de Aur». Acestora le-am acordat câte o diplomă, 500 de lei premiu, precum şi câte un set de verighete din argint. Una peste alta, am încercat să organizăm o manifestare socio-culturală pentru orăşelul nostru cu implicarea tuturor şi cu puţini bani cheltuiţi”, a explicat Anton Ardelean, primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş.

Cuplurile „de aur” au fost în atenţia tuturor

Cât despre cei care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, aceştia au fost în centrul atenţiei tuturor. Ei sunt un exemplu de viaţă pentru toată lumea, aşa că au fost răsplătiţi cum se cuvine. Unii ne-au împărtăşit secretul longevităţii căsniciei lor: „Am împlinit 50 de ani şi două zile de la căsătorie. În data de 21 iunie, am avut practic 50 de ani! Suntem foarte bucuroşi că am ajuns aceste zile. Am trecut prin multe, cu bune, cu rele, dar în casa noastră tot timpul a fost înţelegere, ne-am crescut copiii în linişte, i-am educat. Acum sunt cu toţii la casele lor, aşezaţi. Nu au lipsit însă niciodată respectul şi înţelegerea în familia noastră”, ne-au explicat Elena şi Gheorghe Batin, unul dintre cuplurile „de aur” ale oraşului. Copiii s-au bucurat de parcul special amenajat pentru ei, de către UAC, în Centrul Civic al oraşului.