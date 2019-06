Primarii decid Codul

Aprobarea Codului administrativ prin ordonanţă de urgenţă este criticată de preşedinte şi partide, dar este acceptată de asociaţiile de comune, oraşe şi municipii. Însă primarii au interese personale: după pensionare, vor încasa sume speciale (20-40-60% din indemnizaţia lunară de primar), pe lîngă pensia normală, în funcţie de numărul de mandate! Ordonanţa forţează comunităţile locale să suporte din impozite aceste cadouri către primarii ajunşi la pensie, ceea ce nu-i democratic. Românii nu vor privilegii de nici un fel pentru politicieni!

Chiar dacă celelalte 599 de articole ar fi perfecte, Codul administrativ trebuie respins de Parlament pentru că introduce noi privilegii. Este ruşinos pentru primari să fie întreţinuţi din bugetul local, care şi aşa are deficit an de an, primăriile contractînd credite bancare pentru dezvoltare. Pe deasupra, comunitatea nu poate fi obligată să suporte aceste cheltuieli, cîtă vreme primarii contribuie la fondul de pensii de stat, deci la 65 de ani vor primi pensie în funcţie de punctajul rezultat din munca lor de edili.

Sporul la pensie este dăruit prin ordonanţă de urgenţă şi ar fi de bun-simţ ca Guvernul să se răzgîndească şi să elimine articolele criticate. Din 2018, şi parlamentarii pensionari primesc „ajutoare” sociale, pentru aceleaşi motive, că pensiile lor, calculate după contribuţia la fondul de pensii, sînt mici. Ce înseamnă mici?…

Să ne grăbim să reorganizăm funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, să reglementăm statutul personalului şi răspunderea administrativă, să eficientizăm serviciile publice, să clarificăm proprietatea publică şi privată a statului, toate în completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu alte reglementări de drept comun. Dar să nu dăm pensii aiurea!

Tehnica de legiferare trebuie reformată (după modelul european), pentru a asigura coerenţa sistemului legislativ. Nu-i o urgenţă să redistribui redevenţele din exploatarea resurselor naturale (20% la centru, 40% la comună/oraş şi 40% la judeţ). De ce nu 34-33-33? Nu-i grabă să tai din atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici – pe care statul a înfiinţat-o cu mare cheltuială (înseamnă că banii au fost risipiţi).

Democraţia generează conflicte, de vreme ce puterea şi opoziţia se şicanează, în loc să colaboreze. Este drept că pensiile speciale au fost plafonate în 2017, dar alt pas nu s-a făcut. Ar fi bine să avem buget excedentar, ca în Germania. Dar cîtă vreme e deficit de 3%, orice cheltuială de acest tip trebuie evitată. Pensia de serviciu să nu fie mai mare de 85% din salariu (la categoriile privilegiate, îl depăşeşte).

Ordonanţa de urgenţă va intra în vigoare nu imediat, ci unele articole chiar şi peste un an de zile. Atunci ce urgenţă era?!… Este credibilă organizarea concursurilor de secretari în judeţe, pentru a evita deplasarea concurenţilor la Bucureşti; e justificată regîndirea salariilor, pentru a plăti munca salariaţilor publici, nu mărimea unităţii administrativ teritoriale; e necesară evaluarea practică a funcţionarilor, nu teoretică… Dar fără pensii speciale!

Codul administrativ schimbă funcţionarea consiliilor locale din temelie, de vreme ce doar înstrăinarea unor bunuri ale localităţii trebuie hotărîtă cu 2/3 din voturile consilierilor. După părerea noastră, vînzarea de imobile ar trebui decisă doar prin referendum, căci acesta este viitorul: democraţia directă. Înstrăinarea unor clădiri sau terenuri ar trebui decisă doar plebiscitar.

Preşedintele şi politicienii exagerează cînd vorbesc despre „atentat”, „feudalizare”, „obedientizare”… Preferăm ca primarii şi parlamentarii să renunţe la privilegii şi apoi vom mai vedea ce va fi!