Azi, de la ora 19 – semifinala Germania – România

România U21 este în „careul de aşi” al Europei şi calificată la Jocurile Olimpice din 2020. A fost un parcurs bun în grupa C de calificare, iar AZI, 27 iunie, de la ora 19, la Bologna, pe „Stadio Renato Dall’Ara”, România va întâlni Germania, campioana europeană. În cealaltă semifinală se întâlnesc Spania şi Franţa (ora 22).

Arbitri din Israel

O brigadă din Israel va conduce partida România – Germania, cu Orel Grinfeld la centru. Asistenţi vor fi compatrioţii săi Roy Hassan şi Idan Yarkoni, al patrulea oficial este letonul Andris Treimanis, arbitru video – italianul Marco Guida, iar arbitru asistent video – Michael Fabri, italian de asemenea.

Grinfeld (37 ani), arbitru internaţional din 2012, a arbitrat de două ori România la nivel de juniori Under 19, în preliminariile Campionatului European din 2016, un meci pierdut cu Elveţia (1-3) şi altul câştigat cu Andorra (2-0).

Minusuri şi plusuri

Gazeta Sporturilor face o analiză a meciului Germania – România, cu 3 motive pentru care meciul va fi crunt, însă şi 3 plusuri pentru naţionala lui Rădoi.

Iniţial, UEFA hotărâse că Spania va juca semifinala 1, cea de la Bologna, păstrând locul Italiei în cea de-a doua, de seară, în ideea ca localnicii să termine serviciul pentru a ajunge la meci. Însă, eliminarea gazdelor a atras o schimbare de planuri. UEFA a mutat România de la ora 19 (ora 18 în Italia), iar Franţa – Spania se va juca seara.

TREI MINUSURI

1. JUCĂM ÎN INFERN

Chiar dacă România a mai jucat de două ori la ora 18:30, în San Marino, şi în meciul cu Anglia, la Cesena, niciodată temperatura n-a ajuns la 38-39 de grade Celsius, câte se anunţă în Bologna, la ora semifinalei! Asta şi pentru că este singurul meci care va începe la ora locală 18.

2. TRIBUNE DEPARTE DE TEREN

Faţă de Reggio Emilia ori chiar Cesena, unde „tricolorii” au fost susţinuţi de 7.000, respectiv 12.000 de fani în ultimele două meciuri ale grupei, tribunele sunt mai îndepărtate de teren, întrucît Arena Dall’Ara are pistă de atletism. Stadionul e monument istoric, însă acustica nu se compară cu cea a terenului din Reggio Emilia.

3. ITALIENII NU ŢIN CU NOI

Arena din Bologna este cea mai mare de la acest Euro. Are o capacitate de 38.000 de locuri, dar o parte este închisă şi se pot vinde aproape 30.000 de bilete, mai multe chiar şi decât la Dacia Arena, din Udine, cea pe care se joacă FINALA. Este clar că vor veni şi mulţi fani neutri, în general italieni, pentru a vedea semifinala. Şi, după ce au acuzat România şi Franţa de noncombat, în ultima partidă din grupă, este clar că nu o să fie foarte prietenoşi cu tricolorii noştri.

TREI PLUSURI

1. FULL DE ROMÂNI

Bologna este un centru important al românilor din Peninsulă. Sunt, doar declaraţi, 26.000 de români, mai mult decât du­blu faţă de naţionalitatea de pe locul 2 în clasamentul imigranţilor, marocanii (12.000). Practic, dacă toţi românii din oraş ar veni la meci, ar umple stadionul. Aproape un sfert din populaţia străină din oraşul-gazdă al semifinalei este formată din români.

2. AVION DIRECT

Pentru că mulţi români vor merge special pentru semifinală din ţară, faptul că se joacă la Bologna este un avantaj imens. E primul oraş, în care joacă România, cu o cursă directă din Bucureşti, ceea ce nu s-a întâmplat la Cesena sau Serravalle (San Marino). Şi până la Reggio Emilia fanii români ar fi trebuit să ia trenul ori să închirieze o maşină.

3. NEMŢII NU-S OBIŞ­NUIŢI

Problemă pentru Germania. Nemţii n-au jucat nici măcar un meci pe căldura infernală suportată de români la primele jocuri. Mai mult, au disputat partide la Udine şi Trieste, unde temperatura este mai scăzută decât în zonele în care a jucat România. Toate partidele nemţilor au început la ora locală 21, iar elevii lui Stefan Kuntz nu sunt obişnuiţi cu canicula.

HAI ROMÂNIA!