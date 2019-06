Hramul Mănăstirii Scărişoara Nouă

Luni, 24 iunie 2019, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească de hram în Altarul de Vară de la cea mai vestică mănăstire a Episcopiei, Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, situată la doar câţiva kilometri de graniţa cu Ungaria.

Întâmpinarea Ierarhilor

În întâmpinarea ierarhilor au ieşit prefectul Darius Filip şi primarul comunei Pişcolţ, Vasile Varga, iar în faţa Altarului de Vară i-au întâmpinat cu sunet de trâmbiţă tulnicarii şi tulnicăresele din Câmpeni, judeţul Alba, o tradiţie din Munţii Apuseni păstrată de locuitorii din Scărişoara Nouă, care se trag din satul Scărişoara, comuna Gârda din Munţii Apuseni, sosiţi pe aceste meleaguri de la graniţa cu Ungaria în anii de după 1920, cu reforma agrară.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul de 60 de preoţi, arhidiaconi şi diaconi au făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care a rostit şi cuvântul de învăţătură, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, vicar eparhial la Arhiepiscopia Sibiului, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, fost stareţ al Mănăstirii Scărişoara Nouă, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare şi prodecanul Facultăţii de Litere, Pr. Florian Mocan, protopopul de Carei, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Marian Crainic, proin-protopop al Careiului, Protos. Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii „Sfântul Prooroc Ilie” Dragomireşti, Protos. Nifon Neamciuc, stareţul Mănăstirii Strâmtura, Protos. Ambrozie Piticari, duhovnicul Mănăstirii Pietroasa din Borşa, preoţi din parohii ale Episcopiei, arhidiaconi şi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Anastasios”, dirijat de medicul neurochirurg Dr. Iustinian Simion şi alcătuit din medici şi studenţi la medicină din Tg. Mureş.

Între credincioşi, alături de prefectul Darius Filip şi primarul Vasile Varga, s-au mai aflat Ing. Mircea Leţiu, care, an de an, aduce în Baia Mare şi Satu Mare, pe cheltuială proprie, Sfânta Lumină care vine din cer la Mormântul Mântuitorului şi care este adusă de o delegaţie patriarhală în Bucureşti. S-au mai aflat în rândul credincioşilor Arhitectul Dorel Cordoş, proiectantul noii biserici a mănăstirii şi al multor biserici şi mănăstiri din Eparhie, biserică ce are subsolul târnosit, iar biserica de sus se află acum în stadiul de pictură, Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Mirel Govor cu familia, unul dintre binefăcători, alături de Dumitru Păcurar, mulţi credincioşi din Scărişoara Nouă şi din satele din jur şi chiar de mai departe, între care mulţi tineri.

Hirotesire şi instalarea noului stareţ al mănăstirii

Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Protosinghelul Spiridon Belei de la această mănăstire a fost ridicat în demnitatea de Arhimandrit, hirotesie făcută de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, iar după aceea Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin l-a instalat ca stareţ al Mănăstirii Scărişoara Nouă, înmânându-i însemnele păstoreşti şi aşezându-l în jilţul de stareţ.

Noul stareţ are 44 de ani, din care 22 de ani de viaţă monahală şi 17 de slujire clericală.

Stareţul Spiridon, împreună cu obştea, a oferit celor doi Ierarhi câte o icoană cu Naşterea Sfântului Ioan Botezătoul, pictată pe lemn.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit, apoi, binefăcătorului Mirel Govor „Crucea Voievodală Maramureşeană” ca răsplată pentru binefacerile faţă de mănăstire făcute de-a lungul anilor.

Scurte cuvinte de mulţumire au adresat Părintelui Profesor şi credincioşilor care au venit la hram Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Pagină realizată de

Andrei FĂRCAŞ, redactor “Graiul Bisericii noastre”