Pacient cu arsură solară de gradul II pe o suprafață de 40% din corp

Medicii dermatologi din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare se confruntă cu un număr crescut de pacienți care apelează la serviciile lor pentru diverse probleme specifice verii.

Arsurile solare reprezintă una din cele mai grave consecințe imediate, provocate de expunerea excesivă la soare și fără a se lua măsurile necesare de protejare a pielii. “Din păcate, am tratat inclusiv pacient care a suferit arsuri de gradul al II-lea, extinse pe o suprafață de peste 40% din corp, după expunerea neconformă și excesivă la soare”, a declarat dr. Cadar Adela, medic primar dermatovenerologie. Acest tip de arsură solară afectează primele două straturi de piele și cauzează bășici dureroase și pline de lichid.

Alte situații pentru care pacienții au apelat la dermatologii din cadrul Spitalului Jude­țean de Urgență din Baia Mare au fost complicații ale înțepăturilor de căpuşă și alte insecte (țânțari, albine, păianjeni), urticarii (alergii alimentare, expunere la soare etc.), dermatite de contact și micoze.

În acest sens, specialiștii recomandă: folosirea substanțelor care alungă insectele; folosirea dușului înainte și după intrarea în bazin/piscină; folosirea doar a echipamentelor proprii (șlapi, prosoape etc.) folosirea cremelor de protecție SPF 50+; evitarea expunerii la soare în intervalul 11.00 – 16.00 și în timpul utilizării unor medicamente fotosensibilizante.