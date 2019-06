Peste 2.000 de persoane, de un an, fără medic în Bistra!

Circa 2.400 de persoane au rămas fără medic de familie de un an de zile. Situaţia se înregistrează în comuna Bistra. Oamenii s-au săturat să mai aştepte şi au ajuns la capătul răbdării. În consecinţă, au ieşit zilele trecute şi au protestat în centrul comunei, sperând să se facă mai bine auziţi.

Pentru a obţine un simplu bilet de trimitere sau o reţetă compensată, bolnavii trebuie să meargă zeci de kilometri până la Sighetu Marmaţiei sau Crasna Vişeului: „Avem o problemă cu medicul de familie. Nu-l avem de peste un an. În consecinţă, ne descurcăm greu, din cale-afară! Eu sunt angajat la CFR la Sighet. Vă daţi seama că trebuie să merg până la Sighet pentru un simplu bilet de trimitere! Anul trecut, am fost operat la Cluj la picior şi a trebuit să merg de câteva ori la Sighet pentru bilet de trimitere. Nu înţeleg de ce trebuie să-şi bată cineva joc de noi, pentru că suntem ucraineni?! Dacă vrei o adeverinţă, ori te duci la Crasna Vişeului, dar acolo nu te primeşte că are prea mulţi, ori la Sighet, sau dacă nu ai, varianta să mori cu zile! Domnul primar se zbate şi încearcă să facă tot ce este omeneşte posibil, dar mai trebuie să vrea şi alţii. Am înţeles că un medic, pe care l-a găsit, are bagajele aici de vreo 2 luni de zile, dar nu îl primeşte, că legea nu-i dă voie deoarece este din Republica Moldova. Doamna ministru al Sănătăţii ne tot promite că ne rezolvă problema, dar nimic. Am muncit şi la dispensar toţi, să devină funcţional şi când colo, nu poate veni doctorul găsit. Când e vorba despre vot, toată lumea sare în sus şi totul se poate. Deci ne batem joc unii de alţii că trebuie să mergem 60 de km pentru o trimitere”, a spus Vasile Banianschi. „Noi suntem izolaţi aici. Nimeni nu vine să vadă cum se trăieşte în Bistra! Doctor, nu! Medicamente, nu! Nimic! Suntem izolaţi. Care are maşină se duce, dar cel care nu are şi este bolnav, ce face?! Moare cu zilele în mână! Asta-i democraţie? Că nu vine nimeni să vadă, să rezolve situaţia? Suntem izolaţi aici în marginea ţării, iar ei trăiesc acolo ca boierii”, ne-a explicat Laslo Dohotar. „Am 76 de ani, bolnav cu inima, iar lunea trecută am fost la urgenţă în Sighet. Pentru că nu-i medic la noi în comună. Cealaltă zi am mers la Crasna şi am stat de la ora 10 până la 14, ca să-mi dea o reţetă compensată. Am făcut atâtea zeci de km în condiţiile în care stau la trei paşi de dispensarul de aici, care este închis! Ce să fac…”, este de părere Ştefan Ienci. „Părinţii mei sunt bătrâni, cu boli foarte grave, tata paralizat la pat, mama cu AVC, iar fără medic e foarte greu! De fiecare dată trebuie să merg până în Crasna, pentru orice trimitere sau reţetă compensată şi pierd zile întregi pe drumuri. Deci, avem nevoie disperată de medic în comună. Domnul primar a creat toate condiţiile ca să profeseze un doctor, numai că medicul lipseşte”, a completat Vasile Marchiş. „Am 54 de ani, am fost operată, dar nu mi-a reuşit operaţia şi de 15 ani sunt cu cârje şi nu am medic de familie. Zilele trecute, am căzut şi m-am lovit la mână, dar nu am cum să merg la un medic, că nu este în comună, iar eu nu pot să mă deplasez departe şi oricum nu am cu ce. Dacă apelez la o maşină îmi trebuie 100 de lei pentru drum. Sunt disperată şi nu ştiu ce să mai fac. Medicamente nu mai am de vreo 5 luni, că nu-i cine să mi le scrie, nimic! Domnul primar, cât poate mă mai ajută, dar avem nevoie de doctor”, a declarat doamna Maria. „Suntem ai nimănui şi din cauza unei legi proaste nu i se permite unui doctor să vină în comună. Condiţii sunt, că am lucrat cu toţii, numai să fie bine, dar nu-i medic. Am avut unul, o femeie, dar şi-a bătut joc de noi, că ne-a lăsat şi a plecat din ţară, după ce i-am creat toate condiţiile. Noi ne-am înscris cu toţii la ea, ca să o putem menţine, însă în urmă cu un an s-a dus din ţară în Franţa, fără să ne anunţe. Ne-a lăsat cu fişele, cu totul baltă, iar acum noi nu putem obţine o trimitere simplă decât dacă mergem zeci de km. Dacă nu ai trimitere, trebuie să plăteşti. Am rămas ai nimănui”, a spus şi Gheorghe Duciuc. „Aşa dezastru cu doctorul n-a fost niciodată în Bistra. Întotdeauna am avut medic. De 63 de ani sunt aici şi aşa ceva nu s-a întâmplat. Să stăm un an de zile fără doctor e mult. Şi dacă nu ai medic de familie, nu te poţi duce niciunde. Eu, unde să merg la 83 de ani, iar soţul la 86?! Unde să caut eu medic de familie? Încă nu sunt înscrisă la niciunul, tot stau şi aştept. Întreb la primar şi-mi spune să mai stau că trebuie să vină. Însă nu e vina lui, ci a celor care stau acolo la judeţ şi iau bani, dar nu-s în stare să dea un salariu la un medic care să stea aici? Eu ce să mai fac?! Numai să mor, că altceva nu mai am ce face…”, a completat o altă localnică. „Suntem într-o situaţie critică. Nu avem de unde să luăm o adeverinţă, să putem merge la medicul specialist. Soţul meu e cu handicap sever, iar eu plătesc medicamentele dublu, deoarece nu avem cine să ne scrie o reţetă compensată. Fără asta plătesc la farmacie 400 de lei! Să nu ai tu medic care să-ţi dea o simplă reţetă e strigător la cer. Dacă i se face rău soţului, unde să-l duc? Mai vine asistenta şi face ce poate, dar ea nu are voie să facă tare multe. Eu am diabet.”, a conchis Livia Cocerjiuc.

Asistenta din comună face tot ce poate

Am stat de vorbă şi cu asistenta. Atribuţiile ei însă sunt însă limitate de lege: „Toţi doresc venirea unui medic, deoarece sunt foarte mulţi cardiaci, bolnavi cronic, cu diabet, cu tot felul de boli. Foarte mulţi nu se deplasează, fiind paralizaţi la pat, copii nevaccinaţi. Este foarte greu! Domnul primar a făcut toate demersurile posibile, dar, din păcate, în zadar! Am vorbit cu medicii să vaccineze copiii. Care sunt înscrişi au mai fost vaccinaţi, dar nu toţi. Medicul care a fost până anul trecut a plecat pe nepusă masă şi a lăsat baltă totul. Nici măcar nu a anunţat că pleacă şi i-a lăsat aşa pe săracii oameni. Eu fac ce pot pentru bolnavi, cât îmi permite legea, dar nu pot administra nimic fără prescripţia medicului. O tensiune iau, un prim ajutor, în caz de nevoie, îl dau. Însă în fiecare zi oamenii mă sună că le e rău, unul cade, altul face tensiune, la diabet scade, creşte glicemia. Deci e foarte greu. Ambulanţa circulă zilnic aici de la Vişeu, pentru că nu este medic şi oamenii sună tot la salvare. Sperăm că ne va auzi totuşi cineva şi va face ceva să ne rezolve problema ”, a declarat Victoriţa Duciuc, asistent comunitar.

Autorităţile cunosc problema…

Prefectul, primarul, directorul DSP Maramureş sunt la curent cu problema, însă deocamdată aceasta rămâne: „La Bistra este o problemă. Există un medic din Republica Moldova, pe care a încercat primăria să-l aducă, dar recunoaşterea diplomelor lui în spaţiul comunitar european este foarte dificilă. La ora actuală, oamenii sunt deserviţi de către medicii de familie din zonă. Noi am aduce un medic, dar de unde?! Că nu sunt. Nici Băseştiul nu are, nici Oarţa de Jos şi cu siguranţă, odată ce se vor pensiona cei care sunt la ora actuală mai în vârstă, va fi din ce în ce mai mare deficitul de medici de familie. Nu este nici foarte atractivă această specialitate, mai ales în condiţiile actuale de salarizare. Cu medicul din Republica Moldova nu avem cum să procedăm, atâta timp cât se lucrează pe recunoaşterea actelor în România, care se face numai de către Ministerul Învăţământului, de către Colegiul Medicilor, care-i dă dreptul de liberă practică. Echivalarea studiilor fără a da examene în România, nu se face. Abia am găsit un medic de familie pe care l-am dus la Borşa. Doamna este tot din Republica Moldova, diferenţa e că şi-a dat toate examenele în România. Dar altfel nu ne putem juca cu asta. Aţi văzut ce s-a mai întâmplat, au venit unii din Italia şi nu au făcut în viaţa lor o zi de şcoală de medicină…”, a explicat Rareş Pop, director DSP Maramureş. „Cunosc situaţia de anul trecut. Prin DSP s-au făcut demersuri pentru a se obţine acele certificate de liberă practică ale medicului care doreşte să vină. Am înţeles că studiile sunt echivalate, urmează să obţină de la minister certificat de liberă practică. Vom face şi noi o adresă, din partea instituţiei noastre, să vedem care este situaţia. Ar mai fi şi varianta identificării altui medic de familie, dacă doamna doctor din Republica Moldova nu reuşeşte să-şi obţină certificatul de liberă practică. Asemenea probleme au mai fost şi la Onceşti, o perioadă. Problema însă cred că se înregistrează la nivel de ţară”, a spus Vasile Moldovan, prefect de Maramureş. „În toată comuna sunt 4.206 cetăţeni. Crasna are medic de familie, dar aici în Bistra şi Valea Vişeului sunt peste 2.400 de oameni care nu au medic de familie. Mai trimitem la medicul din Crasna un copil, un vârstnic, eu îi iau şi îi duc de multe ori. În rest, fiecare se deplasează cum poate, dacă are o problemă de sănătate. La toate demersurile noastre am primit răspunsul «să aşteptăm». Am vorbit cu parlamentarii, cu doamna ministru al Sănătăţii. Cabinetele medicale din comună sunt reabilitate, cu încălzire centrală pe lemne, cu apă, tot ce trebuie. Mai mult de atât nu am ce să fac. Asigurăm locuinţă medicului care ar veni, cu toate condiţiile ”, a conchis Vasile Duciuc, primarul din Bistra.