Ziua Internaţională împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri

An de an, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate coordonează campania globală de marcare a Zilei Internaţionale împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, propunând diverse teme adaptate problematicii drogurilor la nivel mondial, cu scopul de a trage un semnal de alarmă şi a determina factorii de decizie implicaţi să acţioneze eficient pentru contracararea acestui fenomen.

Anul acesta, tema propusă de UNODC este „Sănătate pentru Justiţie, Justiţie pentru Sănătate”, temă ce îşi propune să sublinieze importanţa cooperării între instituţiile din domeniul sănătăţii şi justiţiei. Un răspuns eficient la problema drogurilor are nevoie de colaborarea strânsă între justiţie, sănătate şi serviciile sociale, pentru a oferi soluţii integrate.

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) se alătură organismelor internaţionale în marcarea Zilei Internaţionale împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, prin organizarea de activităţi menite să tragă un semnal de alarmă cu privire la dinamica acestui fenomen. Astfel, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş va promova mesajul propus de UNODC şi va organiza în Baia Mare o serie de activităţi de informare, sensibilizare, conştientizare şi de petrecere a timpului liber, destinate copiilor şi tinerilor, dezbateri pe teme corelate cu abuzul, uzul şi traficul de droguri, având ca obiectiv conştientizarea tinerilor cu privire la riscurile şi pericolele consumului de substanţe interzise. (o.m.)