La Săcălăşeni/ 200 ha de teren destinate investiţiilor

Comuna Săcălăşeni are o zonă de peste 200 ha de teren destinat investiţiilor. Zona „Europa” tocmai a fost alimentată cu energie electrică printr-o reţea de medie tensiune. În plan mai este apa, canalizarea şi infrastructura rutieră, la care deja se lucrează.

Terenul respectiv aparţine comunei şi a fost în trecut păşune comunală. Efectivele de animale

s-au redus drastic în ultimii ani, aşa că suprafaţa a fost trecută în intravilan şi acum este deschisă investiţiilor. Emilian Pop, primarul din Săcălăşeni, a explicat: „Alimentarea cu energie, pe care tocmai am realizat-o, este pentru investitorii din zonă, atât pentru cei prezenţi, cât şi pentru cei care vor veni. Sunt 4 km de reţea, de medie tensiune, cu posibilitate de a închide acest nod energetic cu reţeaua care vine de la Şomcuta Mare pe la Satulung. De aici mai există aproximativ 3 km pentru a se putea conecta cu acea reţea de la Şomcuta. În prezent, capacitatea reţelei este îndestulătoare pentru ceea ce ne propunem să realizăm în zonă. Dacă avem deja curent, pot spune că urmează apa, canalul şi drumurile. Primul drum de acces aici (strada Europa) a fost ca să spun aşa coloana vertebrală, iar la proiectant sunt deja trimise ridicările topo pentru toate celelalte drumuri pe care le avem în plan şi care sunt undeva la aproape 5 km lungime. Noi avem în total 208 ha de teren comunal şi sigur sunt şi proprietăţi private. Mai este o parte de composesorat, dar ca zonă este deosebită pentru investiţii. Aceste terenuri erau păşuni, însă acum, uitaţi-vă şi dumneavoastră, sunt pustii. Altădată erau animale multe, dar în prezent nu prea mai sunt. Efectivul de animale la nivelul comunei s-a diminuat extraordinar de mult, aşa că riscam ca aceste terenuri să fie umplute de bălării”.

Investiţii pe circa 80 de hectare

Administraţia locală deja a concesionat o parte din terenuri unor investitori care au demarat afaceri în pomicultură: „Acum terenul este trecut în intravilanul comunei şi se poate folosi pentru investiţii, avem şi PUG-ul realizat, tot prin resurse proprii. Aici figurează un parc şi lângă el, toată suprafaţa cu teren mai accidentat este destinată pentru culturi pomicole, iar restul sunt terenuri destinate activităţilor sportive, de agrement. Până acum avem contracte de concesiune încheiate cu 5 investitori. Astfel, sunt deja 50 ha cu afini, apoi există 6 ha cu nuci plantaţi, mai există o cultură pe 15 ha cu fructe de pădure combinate – zmeur, mur, afin. Sigur, vin din urmă cu autorizaţiile de construire pentru clădirile pe care urmează să le realizeze, adică depozite frig, fabrică de procesare etc. Deci avem aproape 80 ha destinate pomiculturii. Mai există circa 130 ha. Pentru acestea suntem în discuţii cu nişte francezi care intenţionează să construiască un sat de vacanţă la limita de proprietate cu comuna Remetea Chioarului. Mai avem şi alte discuţii, aşteptând investitorii”, a conchis Emilian Pop. Tot acolo este şi balta cu peşti de la Săcălăşeni, un loc frumos pentru pescari.