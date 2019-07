“Şincaiul”, locul 7 pe ţară

Într-un clasament naţional realizat în funcţie de numărul de medii de 10 obţinute la Evaluarea Naţională din acest an, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare se situează pe locul 7. În acelaşi top, pe locul 9, se află Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Sighetu Marmaţiei.

Rezultatele finale obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2019 vin cu 459 de medii de 10 la nivel naţional. Faţă de notele iniţiale, contestaţiile au adus medii maxime pentru încă 30 de elevi. Topul naţional este condus de Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” din Iaşi care are 12 elevi cu media 10 la examen. Pe locul al doilea în clasamentul şcolilor cu cele mai multe medii de 10 la Evaluarea Naţională 2019 este Colegiul Naţional din Iaşi cu 11 elevi cu media 10, iar pe locul al treilea este Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor, cu 10 medii maxime. În judeţul Maramureş, la Evaluarea Naţională din acest an, s-au bifat 13 medii de 10 în şapte şcoli gimnaziale. Astfel, Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare are 5 medii de 10 (situându-se pe locul 7 la nivel naţional), Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” Sighetu Marmaţiei – 3 medii de 10 (locul 9 la nivel naţional), iar Liceul Borşa, Şcoala Gimnazială Nr. 9 Borşa, Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Baia Mare, Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” Baia Mare şi Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” Baia Mare – câte o medie de 10.