„Faţă de alţi ani, subiectele (…) mi s-au părut foarte uşoare” (Raluca Denisa Michnea)

Raluca Denisa Michnea – absolventă a Şcolii Gimnaziale „George Coşbuc” din Sighetu Marmaţiei – se numără printre cei 13 elevi din judeţ care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională din acest an. Din toamnă, aceasta doreşte să urmeze cursurile Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din Sighetu Marmaţiei, specializarea matematică-informatică.

Reporter: Te numeri printre cei 13 elevi din Maramureş care a obţinut media 10 la Evaluarea Naţională din acest an. Te aşteptai la note maxime?

Raluca Denisa MICHNEA: Nu, nu mă aşteptam la note maxime la ambele materii, doar la matematică. Prima impresie, la afişarea rezultatelor, a fost una foarte bună. Am sărit de bucurie şi acea mare bucurie s-a manifestat timp de 15 minute.

R.: Cum ţi s-au părut subiectele din acest an?

R.D.M.: Faţă de alţi ani, subiectele atât la matematică, cât şi la limba şi literatura română mi s-au părut foarte uşoare. M-am aşteptat ca geometria de la matematică să fi fost mai dificilă, iar la română – exerciţiile de gramatică să fie mai complexe, să te facă să te gândeşti mai mult la rezolvarea acestora.

R.: Cât timp te-ai pregătit pentru acest examen? Cum ţi s-a părut ultimul an de gimnaziu?

R.D.M.: Sinceră să fiu, nu m-am pregătit chiar aşa de mult pentru acest examen. La clasă, lucram multe teste, iar acasă îmi făceam doar temele, nimic în plus. Acest an de gimnaziu a fost foarte greu deoarece pregătirile la diferite concursuri şi olimpiade mă oboseau foarte tare, iar când examenul se apropia şi trebuia să mă axez şi pe el, oboseala se accentua.

R.: Ce liceu doreşti să urmezi din toamnă?

R.D.M.: Din toamnă, aş dori să merg la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” (Sighetu Marmaţiei, n.r.), la matematică-informatică. Am făcut această alegere pentru că materiile mele preferate sunt matematica şi chimia, descurcându-mă foarte bine la ambele. Am luat această decizie şi pentru că, după terminarea liceului, acest profil îmi va oferi mai multe opţiuni pe mai departe.

R.: Ce carieră vrei să îmbrăţişezi? Unde te vezi peste 10 ani?

R.D.M.: Deocamdată, nu mi-am ales o meserie pe care aş vrea să o am pe viitor. M-am gândit ca aceasta să aparţină următoarelor domenii: IT, contabilitate sau poliţie. Peste 10 ani, mă văd terminând o facultate foarte bună, fiind mândră de tot ceea ce am făcut.