Hramul Mănăstirii Bârsana

Duminică, 30 iunie 2019, sărbătoarea Soborul Sfinţilor 12 Apostoli, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria şi Episcop Locțiitor (Administrator) al Episcopiei Daciei Felix, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Bârsana, cu ocazia hramului.

O procesiune impresionantă

Cu o oră înainte de începerea Sfintei Liturghii, o procesiune impresionantă de tineri din Parohia Bârsana, peste 150, împreună cu preotul paroh Marcel Oprişan, a venit la mănăstire pe jos, în procesiune, îmbrăcaţi în frumoasele lor costume populare albe şi interpretând pricesnele care se cântă cu aceste ocazii. Au fost admiraţi de marea majoritate a credincioşilor sosiţi deja la mănăstirea pentru sărbătoarea hramului. Ei au venit cale de câţiva kilometri, de la biserica din sat, pe jos, cântând, iar odată intraţi în curtea imensă a mănăstirii, au înconjurat de trei

ori biserica mănăstirii, înaltă de 65 m, continuând cu un ocol în jurul Altarului de Vară, unde urma să se oficieze Sfânta Liturghie Arhierească, creând atmosfera pe care o fac procesiunile de la hramul Mănăstirii Moisei.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, în drum spre Altarul de Vară, pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, au străbătut cu greu mulţimea credincioşilor care a venit în întâmpinarea lor pentru binecuvântări.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în Altarul de Vară, fiind înconjuraţi de un sobor de peste 35 de preoţi şi diaconi, între care s-au aflat Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Ciprian Grădinaru, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale Bucureşti, duhovnicul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, Pr. Ioan Dragomir, consilier patriarhal relaţii cu publicul de la Cabinetul Patriarhal, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Protos. Ambrozie Piticari, duhovnicul Mănăstirii Pietroasa Borşa, Pr. Marcel Oprişan, parohul din Bârsana, Pr. Gheorghe Urda, proin-paroh în Bârsana, Pr. Vasile Dunca, fost paroh în Bârsana Valea Muntelui, acum la o parohie din Sighetu Marmaţiei, preoţi din parohiile protopopiatelor Sighet şi Vişeu, arhidiaconi şi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Peste 7.000 de credincioşi au venit la mănăstire ca să se roage împreună cu cei doi episcopi şi soborul, mulţi dintre ei răspândiţi la umbră din cauza unei călduri puternice, dar fiind foarte mulţi şi cei care au rămas în soarele dogoritor din apropierea Altarului de Vară pentru a auzi mai bine sfintele rugăciuni.

În rândul credincioşilor veniţi de pe toată Valea Izei şi chiar din Sighetu Marmaţiei s-au aflat Dr. Cherecheş Viorica, deputat în Parlamentul României, Ioan Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Teodor Ştefanca, primarul comunei Bârsana.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Siluan a rostit cuvântul de învăţătură, în care s-a referit la soborul celor 12 Apostoli ai Domnului, vorbind despre aproape fiecare în parte, apoi s-a referit la misiunea pe care au avut-o de îndeplinit prin propovăduirea învăţăturii creştine în toată lumea, unde au întemeiat biserici şi au sfinţit episcopi şi preoţi, pe care i-au pus în fruntea creştinilor. Un loc important în cuvântul de învăţătură a fost referirea la credinţa creştină:

„Este loc întotdeauna de şi mai multă credinţă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan. Această credinţă trebuie întărită viaţa întreagă. Vedeţi că omul construieşte o casă şi dacă nu are grijă de ea se dărăpănează. Tot aşa, şi de credinţa din sufletele noastre trebuie să avem grijă de ea, ca de un pământ bun, ca de o floare frumoasă, pe care, dacă n-o udăm la timp, se ofileşte şi se usucă.”

Un loc important în cuvântul de învăţătură l-a ocupat vorbirea despre Sfinţii Români, cunoscuţi şi necunoscuţi:

„Nu există lună din calendar în care să nu fie pomeniţi unul sau mai mulţi Sfinţi Români”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan.

Cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre salba de mănăstiri maramureşene, între care cele mai importante sunt Ieud, Bârsana şi Săpânţa Noul Peri, despre istoria locului, unde a locuit ultimul Episcop ortodox din Maramureş, Gavriil Ştefanca de Bârsana, până la la 1739.

„Aici, pe dealul acesta, există oseminte de călugări mărturisitori. Avem în picioare biserica în care a slujit Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş şi casa reşedinţă a Episcopului Gavriil Ştefanca de Bârsana, care va fi adusă, la un moment dat, şi aşezată la mănăstire, pentru ca să se conserve istoria. Astăzi suntem într-un loc plin de slava lui Dumnezeu. Rugăciunile călugărilor mărturisitori de aici au rodit. Şi iată cum au rodit de minunat! Nimic nu s-a pierdut. Rugăciunile lor au rămas ca şi cărbunele în vatră, care s-a reaprins. Şi, în urmă cu 25 de ani, Dumnezeu a adus pe maica stareţă stavroforă Filofteia, împreună cu sora ei, maica Emanuela, de la Râmeţi. Iată ce legătură frumoasă! Tot ce vedeţi este o minune şi-i mulţumim lui Dumnezeu pentru această mare minune la care noi suntem martori şi nu trebuie să considerăm că noi suntem cei ce am făcut toate acestea, ci Dumnezeu a lucrat prin noi.”

Distincţii

Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan i-a fost conferit, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” în semn de înaltă apreciere a misiunii sale la ortodocşii din Ungaria şi din Serbia.

Maicii stareţe stavrofora Filofteia Oltean i-a fost conferită Medalia „Justinian Arhiepiscopul” şi Gramata Episcopală care o însoţeşte pentru realizarea Muzeului Mănăstirii şi pentru patrimoniul pe care l-a realizat aici.

Maica Emanuela Oltean, care l-a îngrijit pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian timp de 20 de ani, i-a fost conferită Sfânta Cruce ca un semn de recunoştinţă şi de preţuire, fiind hirotesită stavroforă, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Medalia „Justinian Arhiepiscopul” a fost înmânată şi Maicii Emanuela, împreună cu documentul însoţitor.

Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” a fost conferit primarului Teodor Ştefanca al comunei Bârsana, pentru că este unul dintre primarii gospodari de pe cuprinsul Episcopiei.

Maica stareţă, împreună cu obştea, a dăruit celor doi Episcopi câte o icoană cu Soborul Sfinţilor 12 Apostoli, pictată de maicile din mănăstire, în semn de înaltă mulţumire pentru efortul făcut.