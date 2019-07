Pensionari lăpușeni pe Valea Vaserului

65 de seniori lăpușeni, membri ai Asociaţiei Pensionarilor din Învățămînt Tg. Lăpuș, președinte prof. Rozica Bott, au făcut o interesantă excursie de agrement pe Valea Vaserului din orașul Vișeu de Sus. Pe drumul dintre Tg. Lăpuş şi Vişeu de Sus, profesoara de geografie Rozica Bott şi preotul Ionică Pop au prezentat informaţii despre obiectivele turistice. La Budeşti, am aflat despre Biserica monument istoric din Josani, inclusă în Patrimoniul UNESCO, unde se află icoane din secolul al XVI-lea şi un manuscris din anul 1644. La ieşirea din comuna Călineşti, lăpuşenii au aflat că familia Tomşa creşte 200 de struţi, Costel fiind cel mai greu, 160 kg… Ajunşi în Staţia de cale ferată forestieră din Vişeu de Sus, ne-am întors în timp şi am urcat în trenul interbelic cu vagoane trase de o locomotivă cu aburi. Ne-am bucurat de peisajul sălbatic, odihnitor, în timp ce urcam cu trenuleţul pe malul rîului Vaser. Am făcut mai multe popasuri, la Valea Scradei, Novăț, Glimboaca, Cozia, Novicior, ajungînd în final la stația Paltin, punctul terminus al călătoriei cu trenul turistic. De acolo mai sus urcă doar trenurile forestiere, care coboară încărcate cu lemn de ră­şi­noase. Priveliştea lăsată de şuieratul trenului, care „pufăie” tot drumul, o mai vezi doar în filmele vechi.

În staţia Paltin, amenajată cu mese şi băncuţe de lemn, ne-am oprit pentru un picnic, însă există şi un restaurant unde se poate cumpăra mîncare caldă. Noi am preferat sandviciurile reci aduse de acasă. Traseul trenului forestier este cu mult mai lung, are în total 48 km, pînă la stația Coman, dar traficul de călători este restricţionat. O oră şi jumătate a durat popasul la “Paltin”, am luat masa, am făcut poze şi ne-am plimbat în jur, admirînd pădurea.