Elevi tot mai puţini la Remetea Chioarului!

Administraţia locală din comuna Remetea Chioarului a făcut investiţii pentru a asigura o educaţie de calitate, însă se loveşte de o problemă gravă: şcolile rămân fără elevi. Numărul şcolarilor scade în fiecare an cu 30, deşi primăria are tot felul de programe prin care să atragă elevii la şcoală.

Primarul Călin Ovidiu Petrică ne spune: „Avem un program cu ASSOC, tip after-school, unde elevii fac activităţi extraşcolare şi primesc o masă. Vom reabilita două şcoli, din Posta şi Remetea. La Berchez şi Berchezoaia, şcolile s-au modernizat. În prezent, avem în jur de 300 de elevi şi preşcolari, iar numărul lor scade cu 10% în fiecare an! În anul şcolar trecut, au fost 330, acum am ajuns la 301. Dacă scăderea va continua, în câţiva ani se vor închide structurile şi va rămâne doar şcoala din centru. În fiecare localitate avem clasele 0-IV la simultan şi grădiniţă. De la două posturi de învăţător, avem unul singur. La toamnă, dacă nu vor fi 12 elevi în clasa simultană, se va închide şcoala. Asta după ce le-am reabilitat şi am creat toate condiţiile: gaz, căldură, curent, dascăli titulari, materiale didactice… Dar nu avem elevi…”