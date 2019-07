Tabere de teatru pentru elevi

Vara aceasta, la sediul ArtSpot Baia Mare, vor avea loc două tabere de teatru destinate elevilor. Cea dintâi se va derula între 8 şi 13 iulie şi va avea ca participanţi elevi de liceu. Programul va fi zilnic între orele 13 şi 17. A doua tabără, pentru elevii de gimnaziu, este programată pentru intervalul 15-20 iulie (în fiecare zi, între orele 13 şi 17). Scopul acestor tabere este de a aduce mai aproape de elevi teatrul și multitudinea lui de beneficii care contribuie la dezvoltarea concentrării, creativității și a imaginației, la îmbunătățirea vorbirii și încrederii în sine, la diminuarea timidității și fricii de vorbit în public. Coordonatorii taberelor sunt Andrei Han și Alex Macavei, actori la Teatrul Municipal Baia Mare. Înscrieri se fac la numărul de telefon 0756-934.889.

Experienţe noi, de creaţie

Reporter: Care va fi programul taberelor?

Andrei HAN: Vom încerca să cuprindem o paletă cât mai largă de activităţi. Cursurile vor începe cu partea de încălzire fizică, unde îi vom electrifica puţin, îi vom dinamiza, îi vom trezi pentru că, mai mult ca sigur, unii dintre ei vor fi foarte timizi. Aşa vom încerca să îi scoatem din zona de confort. După aceea, vom experimenta elemente de teatru, de la teatru de improvizaţie la teatru cu text la prima vedere, elemente de teatru oriental. Vor învăţa şi să creeze un text pornind de la o fotografie, un obiect. Ideea e ca ei să iasă cu experienţe noi, de creaţie. Noi am făcut lucrurile acestea la trupele de liceu, au funcţionat foarte bine. Ei învaţă, astfel, să gândească… negândind. Acesta este cumva principiul pe care lucrăm foarte mult. De aceea apelăm noi la teatrul de improvizaţie. Nu ca să vedem cine e bun sau nu. Ei doar se sperie de teatrul de improvizaţie, iar noi doar le spunem că vor fi fascinaţi de el, de ce se întâmplă. Teatrul de improvizaţie nu îţi dă timp să gândeşti. El nu lasă raţiunea să-şi facă rolul de a te bloca în factorii inhibitori, limitatori. Teatrul ade improvizaţie elimină această barieră. În plus, îi învaţă să-şi dezvolte capacitatea de a purta un dialog real. Deprind un dialog onest, organic, în care nimic nu e prefabricat ori gândit.

R.: Unde vor avea loc cursurile?

A.H.: Cursurile se vor desfăşura la sediul ArtSpot din Baia Mare, unde e şi ceainăria Reverie. De la anul, vom încerca să mărim această idee, vom căuta fonduri, tot felul de puncte de sprijin, pentru a le asigura participanţilor o cazare. Acolo ar fi, totuşi, altă emulaţie. Ar sta în acelaşi loc, ar discuta extra cursuri şi de aceea încercăm să facem asta cu ei. Să vorbim despre ceea ce am făcut sau să ieşim cu discuţiile în afara cursurilor.

„s-ar putea să descoperim tinere talente pentru trupele noastre”

A.H.: Încercăm să îi facem să înţeleagă că teatrul e despre om, despre experienţele lor sau ale altora. Teatrul nu este o piesă de muzeu, e un lucru viu, care pulsează deja de mii de ani şi aşa ar trebui să rămână.

R.: Cursurile vor fi susţinute de tine şi colegul tău, Alex Macavei.

A.H.: Da, suntem o echipă şi în acest proiect şi, totodată, actori colaboratori ai Teatrului Municipal Baia Mare din toamna lui 2018.

R.: În paralel, coordonezi şi trupe de teatru din care fac parte tineri.

A.H.: Da, am trupa de teatru de improvizaţie Silver de la Cluj-Napoca, formată din mine şi foştii mei colegi de la actorie. Am terminat facultatea, dar ne continuăm activitatea. Şi mai e trupa de teatru care lucrează pe tehnici de improvizaţie, din Baia Mare, denumită tot Silver, care lucrează doar pe baza tehnicilor de improvizaţie. Cu ei am generat spectacole pornind de la improvizaţie, de la cercetare, expuse la Teatrul de Păpuşi ori la ceainăria Reverie. Cu aceştia, ne desfăşurăm activitatea la ArtSport şi e fascinant când îi vezi crescând. Facem această tabără şi pentru că s-ar putea să descoperim tinere talente pentru trupele noastre pe care le avem la ArtSpot – The Juniors, Artwist, Absent, Silver şi The Snoop – într-un mediu în care nici ei nu se aşteptau. E o modalitate mai bună decât o preselecţie de câteva minute.

R.: Pând când se mai pot face înscrieri?

A.H.: Asta e ultima sută de metri. Înscrierile continuă, mai sunt câteva locuri. Încercăm să fie un mediu cât mai controlat, să fim echilibraţi pentru ca ei să se bucure de o experienţă reală de învăţare.