Elevi din Borşa, în practică la hoteluri din Portugalia

În perioada 3-21 iunie, a avut loc cea de a treia mobilitate – şi ultima din primul an – din cadrul proiectului Erasmus+ „Educaţie şi Formare Profesională pentru Turism de calitate în Maramureş şi UE!”, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1. Proiectul este coordonat de Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, iar parteneri în consorţiu sunt Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmaţiei şi Liceul Borşa.

Fluxul trei care a plecat în Portugalia a fost constituit din 14 elevi de la Liceul Borşa, specializarea Tehnician în turism. Ei şi-au desfăşurat stagiul de pregătire practică la hoteluri de 3 şi 4 stele din Lisabona: Sana Malhoa, Sana Metropolitan, AS Hotel, Travel Park Hotel şi GATT Rossio Hotel. Activităţile de practică au inclus: primirea turiştilor, operaţiuni specifice fiecărui departament al hotelului – recepţie, back-office, hol, cameră, minibar, restaurant -, realizarea serviciilor hoteliere la recepţie – ges­tionare rezervări, cazarea turiştilor -, realizarea mise-en-place-ului în restaurant. La examenul final, elevii au participat la un joc de rol pentru realizarea operaţiunilor de check-in şi check-out. “Prin intermediul acestei mobilităţi, mi-am îmbunătăţit competenţele lingvistice în limba engleză şi am învăţat cuvinte în limba portugheză. De asemenea, mi-am dezvoltat orientarea în spaţiu şi abilitatea de a comunica cu alte persoane. Sunt mai încrezător în mine şi mai deschis, având în vedere că, înainte, eram mai timid. Participarea la acest proiect a fost o experienţă excelentă şi recomand oricui are prilejul să o încerce”, a spus Ion-Dorel Mihali, elev al Liceului Borşa. În timpul liber, elevii au avut un program cultural bogat, cu vizite la obiective turistice din Lisabona şi împrejurimi: castelul S. Jorge, Piaţa Comerţului, Grădina Zoologică, rezervaţia de delfini de la Setubal, Sintra, Cabo da roca, Boca de inferno, Cascais, stadionul Benfica. Prin participarea la acest stagiu în Lisabona, elevii şi-au îmbunătăţit competenţele în domeniul turismului, rezultatele obţinute de ei fiind certificate de documentul de mobilitate Europass, şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare în limbi străine, şi-au îmbunătăţit competenţele sociale, au conştientizat importanţa unei pregătiri profesionale de calitate şi şi-au lărgit orizonturile. „Nu a fost uşor să gestionăm un proiect de asemenea dimensiuni dacă ne gândim la faptul că, în acest prim an de proiect, bilanţul arată în felul următor: trei profesori au participat la formare de tip job-shadowing şi 42 de elevi, împărţiţi în trei fluxuri, şi-au desfăşurat practica în hoteluri şi restaurante din Lisabona. Însă, nimic nu se compară cu satisfacţia pe care o avem, eu şi întreaga echipă de proiect, când primim feedback pozitiv atât din partea elevilor şi profesorilor, cât şi din partea organizaţiilor de primire din Portugalia. Iar această satisfacţie, faptul că reuşim să producem o schimbare cât de mică în vieţile participanţilor, ne motivează să ne implicăm în astfel de proiecte”, a declarat prof. Adina Costinar, coordonator proiect.