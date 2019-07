Volum inedit: Monografie despre reţeaua feroviară din Baia Mare

“În urmă cu 135 de ani, oraşul Baia Mare a fost legat la reţeaua de cale ferată pe data de 6 iulie 1884, odată cu inaugurarea liniei Satu Mare-Baia Mare, înfiinţată la cererea insistentă a deputatului Stoll Carol. Cu această ocazie a fost construită şi prima staţie de cale ferată din oraşul de pe malul legendar al Râului Domniţelor”, e motivaţia care a stat la baza cărţii “Conectarea oraşului Baia Mare la reţeaua feroviară, scrisă de Leonard Alexandru Pop. Tot în acest an se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Baia Mare-Jibou, mai exact în 2 octombrie. Volumul a apărut sub egida Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare în cadrul programului cultural “Ma­ramureşul perpetuu”, coordonator fiind directorul instituţiei judeţene de cultură, dr. Teodor Ardelean.

Cartea este structurată pe mai multe capitole. Autorul începe cu informaţii despre prima gară a oraşului şi continuă cu principalele linii ferate ale Municipiului Baia Mare. De asemenea, sunt incluse articole “de prin presă adunate şi-napoi la lume date”. Interesant este capitolul scurt, dedicat poveştilor cu trenuri, din trenuri şi despre trenuri. “Unul din capitolele dragi mie este dedicat liniilor industriale ale oraşului, care, pe vremuri, aveau şi un rol mixt (transport de marfă şi persoane pe aceeaşi garnitură). Timpul, însă, şi-a lăsat amprenta”, scrie Leonard Alexandru Pop.

Volumul este închinat “căii ferate băimărene şi oamenilor care au făcut posibilă conectarea oraşului la reţeaua feroviară naţională”. Cartea va fi distribuită astăzi, 6 iulie, în Gara Baia Mare, călătorilor, dar şi personalului din transporturile feroviare. De asemenea, în holul Gării poate fi admirată o expoziţie filatelică. Leonard Alexandru a amenajat aici trei panouri cu cărţi poştale ce ilustrează trenuri. O parte din acestea sunt realizate chiar de autorul cărţii, sub egida Jurnalului filatelic, restul sunt primite.