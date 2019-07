Votul publicului la Poveşti sub stele

Publicul e invitat în această lună să aleagă filmul pe care doresc să îl vizioneze în cadrul “Poveştilor sub stele” de vineri, 12 iulie, la Teatrul de vară băimărean. În acest context, a fost propusă o listă cu patru titluri din care puteţi să alegeţi: Shaft (SUA, 2019); The Great Gatsby/ Marele Gatsby (SUA, 2013); Tag/ Tag: Dă-o mai departe (SUA, 2018); The Mule/ Curierul traficanților (SUA, 2018).

Răspunsul vostru e aşteptat în sondajul de pe pagina de Facebook Po­vești sub stele, dar și prin mesaje sau e-mail (povestisubstele@gmail.com) până marți, 9 iulie, ora 12. Tot pentru luna iulie mai sunt programate proiecţiile următoarelor filme: vineri, 19 iulie, ora 22,00 – Smallfoot (SUA, 2018); vineri, 26 iulie, ora 22,00 – Singin’ in the Rain (SUA, 1952). Deoarece desfășu­rarea evenimentelor depinde de condițiile meteo, în cazul vremii nefavorabile proiecțiile vor respecta planificarea anunțată, iar titlurile neproiectate vor fi reprogramate în luna august. Prețul unui bilet este 10 lei și poate fi cumpărat de la intrarea în amfiteatru, înainte de eveniment. Copiii în­so­țiți de părinți beneficiază de intrare gratuită.