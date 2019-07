AJFMM organizează cursuri pentru obţinerea şi reînnoirea Licenţei C

În perioada 10 iulie – 10 august, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş (AJFMM) organizează înscrieri la cursurile pentru obţinerea Licenţei UEFA C şi pentru prelungirea valabilităţii cardului de Licenţă UEFA C.

Pentru cursul de obţinerea Licenţei UEFA C, următoarele acte trebuie depuse într-un dosar plic la sediul AJFMM (Bd. Unirii 11J, Baia Mare), de luni până vineri, între orele 9.00-13.00: fişă de înscriere tipizată (se găseşte la sediul AJFMM); copie după cartea de identitate; copie după certificatul de naştere; copie legalizată după diploma de Bacalaureat; cazier juridic (în original); dovadă medicală care atestă că viitorul cursant este sănătos clinic şi apt pentru efort fizic (în original); aviz medical care să ateste că viitorul cursant este apt din punct de vedere psihologic (în original); 2 fotografii 3/4 (atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic jpeg sau png); o scurtă prezentare privind activitatea fotbalistică şi motivele pentru înscrierea la acest curs.

Taxa de înscriere se va achita la sediul AJFMM, o dată cu depunerea dosarului pentru înscrierea la cursul de obţinere a Licenţei UEFA C.

Cei care doresc să-şi prelungească valabilitatea cardului de Licenţă UEFA C sunt rugaţi să depună o cerere în acest sens la sediul AJFMM, menţionând data expirării cardului. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă în dosarul tip plic 2 fotografii 3/4 (în format electronic jpeg sau png) şi cardul expirat. Şi în acest caz, dosarele se depun la sediul AJFMM, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00.

Înscrierile – atât pentru cursul de obţinere a Licenţei UEFA C, cât şi pentru prelungirea cardului de Licenţă UEFA C – încep în 10 iulie şi se termină în 10 august.

Pentru detalii, persoană de contact este Ioan Onciu – preşedinte al Comisiei Tehnice de Antrenori din cadrul AJFMM. Număr de telefon: 0732-955605.