Bani pentru cultură de la CJ

Ca în fiecare an, prin Programul cultural prioritar al județului Mara­mu­reș, s-au alocat 440.000 lei pentru evenimentele organizate în semestrul II al anului 2019.

Festivalul Portului, Cântecului şi Dansului pe Fisculaş din Dumbrăviţa a beneficiat de 50.000 lei. Festivalul Internaţional de Etnografie şi Folclor „Huţulii” (perioada de desfăşurare: 27-28 iulie), ediţia a III-a, 60.000 lei. Festivalul „Pântru mândra din Botiza” (18 august), ediţia a XX-a, 50.000 lei. Festivalul „Roza Rozalina” (17-18 august), 72.000 lei. Întâlnirea cu Fiii satului din Ieud (15-18 august), 70.000 lei.

De asemenea, pentru Festivalul Internaţional de Jazz&Blues North West Fest din Baia Mare, s-au alocat 40.000 lei. Pentru Festivalul Interjudeţean al Cântecului şi Dansului Popular din Ţara Codrului (7-8 septembrie), suma solicitată a fost de 75.000 lei. Pentru Festivalul Internaţional de Poezie din Sighetu Marmaţiei, ediţia a 49-a (26-28 septembrie), s-au cerut 15.000 lei. Pentru Festivalul de Datini „Mar­maţia 2019”, 120.000 lei.

Au fost acordaţi bani festivalurilor corale „Valentin Băințan” și „Cântec din sufletul neamului. Maramureșenii la rădăcinile credinței creștine”, suma totală fiind de 30 de mii de lei pentru fiecare proiect. A fost declarat eligibil și proiectul Aso­ciației Logos Mission, respectiv tabăra de tineri “Before and after”, fi­nanțarea fiind de 15.000 lei. Pentru Fundația Ucrai­nenilor Huțuli – Tineri lideri în comunitate, 10.000 lei. Pentru Aso­ciația Tinerilor Ortodocşi ai Protopopiatului Baia Mare ATOPBM, pentru editarea și tipărirea publicațiilor ”Gazeta satului autentic maramu­reșean” și ”Gazeta de religie și spiritualitate ortodoxă”, suma totală acordată este de 24.000 lei.

Au mai primit bani: Asociația Filiala Uniunii Artiștilor Plastici din România, căreia i s-au acordat 10 mii de lei pentru Festivalurile Interna­țio­nale de Artă Contemporană ”Inside-Outside the wall” și ”Street Art 2019”, Asociația Autism Baia Mare, pentru ”Cultural Altfel – Meșteșuguri și tradiții maramureșene adap­tate copiilor cu tulburări de dezvoltare”, Fundația „Mo­ro­șanca”, pentru evenimentul ”Fiii satului la Nănești”, dar și Asociația Folclorică Țibleșul din Groșii Ți­bleșului, pentru ”Întâlnirea anuală a fiilor satului din Groșii Țibleșului”, acordându-se câte 10 mii de lei fiecărui proiect. În ce priveşte Asociaţia Culturală „Nichita Stănescu”, acesteia i-au fost repartizaţi câte 4.000 lei pentru Serile de poezie Nichita Stănescu şi pentru editarea şi tipărirea revistei „Cronica satului Deseşti”.