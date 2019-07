Deficienţe semnalate la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic/ “De mâine, să respectaţi legea!”

Neregulile semnalate de sindicalişti în cadrul Spitalului de Psihiatrie din Cavnic au dus la convocarea şedinţei comisiei de dialog social. Liderii de sindicat contestă reţinerea abuzivă a drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2018, ca urmare a unei decizii venite de la Curtea de Conturi. În plus, sindicaliştii acuză menţinerea pe postul de conducere, timp de doi ani a unei persoane care nu a dat concurs pentru intrarea în legalitate. Autorităţile locale au însă altă variantă.

Sindicatul Independent al Medicilor Maramureş a întocmit o listă cu nemulţumirile ce ţin de funcţionarea unităţii spitaliceşti din Cavnic. Printre deficienţele semnalate se numără: încălcarea drepturilor de salarizare corectă, neacordarea salariului corespunzător încadrării stabilit prin Legea 153/2017, neacordarea indemnizaţiei de şef de compartiment, salarizarea incorectă pentru orele de gardă efectuate în baza contractului individual de muncă cu timp parţial, tratamentul discriminatoriu în privinţa includerii în graficul de gardă al medicilor cu contract individual de muncă, cu timp parţial, inexistenţa comunicării şi a bunei-credinţe din partea managerului spitalului, juristul Paula Leş. De asemenea, liderii de sindicat reclamă reţinerea abuzivă a drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2018.

“Condiţiile de muncă în spital au fost identice şi în martie, şi în aprilie, şi în mai. Curtea de Conturi a semnalat doar lipsa unui document care trebuia emis de Direcţia de Sănătate Publică. Doamna manager a solicitat acest document, dar nu s-a dat curs. Managerul era îndreptăţit să formuleze o adresă către Curtea de Conturi. Nicăieri nu se spume că recuperarea se face de la angajat. Cui trebuie să se adreseze hotărârea Curţii de Conturi? De aceea ne vom adresa instanţei. Cine prejudiciază trebuie să plătească, nu cei care au muncit”, a precizat preşedintele Sindicatului Independent al Medicilor Maramureş, Zagyva Piroska.

De cealaltă parte, primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, susţine răspicat că nu are încotro şi că nu face altceva decât să respecte legea. “De când sunt în administraţia publică, am învăţat să respect legea. Până nu e anulat acel document, decizia trebuie pusă în aplicare. Eu nu îmi permit să nu pun în aplicare decizia Curţii. Acest spor nu a fost acordat de primar. Aveau termen 6 luni să recupereze prejudiciul. Ar fi putut să meargă în contencios administrativ să ceară anularea acestui punct din decizia Curţii de Conturi. Nu au făcut acest lucru”, a spus primarul din Cavnic.

Pe de altă parte, alesul local semnalează greutăţile financiare cu care se confruntă spitalul. Asta în condiţiile în care cei mai mulţi bani merg pe salarii, dar personalul nu e nici în aceste condiţii, mulţumit.

“Din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, 92 % din fonduri merg pe salarii. Restul merg pe hrană şi funcţionare. Personalul în continuare e nemulţumit. CAS, deşi în ianuarie a crescut salariul, nu ne-a dat niciun leu în plus. Abia în mai, ne-au dat bani în plus pentru o lună. În această lună, doar se dau legi, se măresc salarii, dar nu se dau bani. În condiţiile acestea ajungem să facem datorii. De pacienţi se mai interesează cineva? De hrana lui? De medicamentele lui?”, a punctat Vladimir Petruţ. Mai mult, alesul local spune că “CAS, Guvernul României şi ceilalţi factori nu pun la dispoziţie fonduri. Se poate ajunge la probleme mai mari. În ultimii 10 ani spitalul nu a beneficiat de niciun leu de la Guvernul României. Mai mult, DSP ne dă amenzi permanent, deşi avem condiţii de calitate”.

Situaţia nu pare să fie una pozitivă nici în privinţa postului de manager. Acest lucru i-a determinat pe sindicalişti să îi ceară răspicat primarului din Cavnic ca “de mâine, să respectaţi legea!”. “Nu s-a dat niciun concurs pentru organizarea postului de manager. Nicio decizie de acest fel nu e valabilă doi ani. Să se facă referire la un document valid. Nu există niciun director medical, şi atunci unde e legea respectată?”, a accentuat Zagyva Piroska.

Oficialii Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş (DSP) vin şi ei cu explicaţii la afirmaţiile lansate de autorităţile locale. “Prin DSP vin bani de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii. Aici centralizăm susţinerile financiare şi cota de procent pe care trebuie să o aibă fiecare localitate unde există un spital. DSP se ocupă de autorizările sanitare ale funcţionării tuturor unităţilor sanitare. Unităţile funcţionează pe un plan de conformare din 2012 pe care îl tot prelungim. DSP aplică avertismente pentru măsurile care nu se respectă. Dacă nu se conformează, se trece la amenzi. Procesele – verbale de contravenţie pot fi contestate, lucru ce nu s-a întâmplat. Nu a fost singurul spital amendat. Nu mă interesează persoana care ocupă postul atâta timp cât e organizat un concurs. Indiferent de câte adrese am trimis nu ni s-a răspuns. S-a vorbit despre acordarea sporurilor, de acest aspect se ocupă compartimentul de resurse umane care trebuie să supună decizia comitetului director”, a adăugat directorul DSP Maramureş, Rareş Pop.

Reprezentanţii Guvernului în teritoriu au promis că vor înştiinţa conducerea Ministerului Sănătăţii de problemele semnalate.