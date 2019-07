„În generația noastră, una dintre cele mai căutate laturi este informatica” (Sara Rebeca Abrudan)

Sara Rebeca Abrudan, absolventă a Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Baia Mare, se numără printre cei 13 elevi din judeţ care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională din acest an. Din toamnă, ea doreşte să urmeze cursurile specializării matematică-informatică ale Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare.

Reporter: Te numeri printre cei 13 elevi din Maramureş care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională din acest an. Te aşteptai la note maxime?

Sara Rebeca ABRUDAN: Eram conștientă că era posibil să iau rezultate maxime încă de la afișarea baremelor. Bineînțeles, când am văzut notele obținute am fost foarte fericită, cum bănuiesc că ar fi fost oricine în locul meu.

R.: Cum ţi s-au părut subiectele din acest?

S.R.A.: Cred că au avut un nivel de dificultate mediu astfel încât oricine care se străduiește suficient să ia o notă de care să fie mândru/mândră. Bineînțeles, au avut părți mai mult sau mai puțin dificile pentru a se putea face diferența de nivele și au necesitat multă atenție și concentrare.

R.: Cât timp te-ai pregătit pentru acest examen?

S.R.A.: M-am pregătit pentru examene în mod special încă de la începutul anului școlar, dar consider că pregătirea constantă de pe parcursul anilor de gimnaziu și ciclul primar a avut rolul ei. De asemenea, participarea la olimpiade și concursuri a constituit o experiență prețioasă, mai ales pentru confort emoțional, având mult mai puține emoții.

R.: Cum ţi s-a părut ultimul an de gimnaziu? A fost un an extenuant din pricina pregătirii pentru Evaluarea Naţională?

S.R.A.: Deși poate, uneori, s-a pus o anumită presiune asupra faptului că e ultimul an de gimnaziu și că avem capacitatea, nu a fost neapărat extenuant, pentru mine, personal, nu a fost prea diferit față de ceilalți ani, anii de gimnaziu reprezentând un proces de învățare constantă.

R.: Ce liceu doreşti să urmezi din toamnă?

S.R.A.: Intenționez să merg la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, specializarea matematică-informatică.

R.: Care sunt motivele care stau la baza acestei alegeri?

S.R.A.: Am luat această decizie pentru că îmi permite o multitudine de variante în alegerea unei cariere mai târziu, precum și pentru că sunt interesată de această ramură. De asemenea, în generația noastră, una dintre cele mai căutate laturi este informatica.

R.: Ce carieră vrei să îmbrăţişezi? Unde te vezi peste 10 ani?

S.R.A.: Nu sunt decisă în legătură cu acest aspect, consider că voi putea lua o hotărâre după ce voi aprofunda materiile, probabil în liceu. De asemenea, nu poți fii sigur cum va evolua tehnologia și, pe plan general, ce cariere vor fi mai căutate în cei patru ani pe care îi am la dispoziție până la finalul clasei a douăsprezecea pentru a mă decide.