„Re-Creativ for All”, un proiect dedicat şi elevilor cu cerinţe educaţionale speciale

Luna aceasta, proiectul e-Twinning „Re-Creativ for All” – derulat la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare – a luat sfârşit. La activităţile coordonate începând cu luna mai a anului trecut de profesorii: Mariana Pop – directorul liceului, Valeria Mic – director adjunct, Elena Rusu şi Lăcrimioara Verdeş, au participat zeci de elevi ai claselor IX-XII de la specializarea Tehnician designer vestimentar, precum şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale care urmează cursurile acestei unităţi de învăţământ.

Obiectivele generale ale acestui proiect au vizat formarea competenţelor de implementare a unui proiect eTwinning de colaborare internațională relevant pentru elevi, precum și promovarea identităţii locale şi naţionale. Totodată, proiectul a urmărit dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor, strâns legată de grija de a le respecta ideile, de a da curs iniţiativelor lor, de a-i încuraja şi întări încrederea în propriile posibilităţi. „Pe parcursul derulării acestui proiect, am organizat următoarele activităţi: ateliere de creaţie (atelier de decoraţiuni în cadrul căruia am creat şi confecţionat împreună cu elevii produse din materiale obişnuite şi reciclate: săculeţi, semne de carte, decoraţiuni pentru brad, simboluri naţionale, mărţişoare şi alte decoraţiuni; atelier de brăţări unde elevii au realizat brăţări prin tehnica nodurilor şi împletiturilor din diverse fire colorate; atelierul eco-fa­shion care le-a permis elevilor să creeze şi să reinventeze produse vestimentare din materiale reciclabile; atelierul eco-bag în cadrul căruia elevii au prelucrat manual hârtia lucioasă provenită de la diverse reviste pentru a fi transformată în plicuri şi genţi funcţionale; atelierul imprim-art unde elevii au realizat tricouri personalizate folosind tehnica imprimării cu vopsele acrilice pentru materiale textile), expoziţii tematice (Târg de Crăciun, Târg de Mărţişor, zile dedicate protecţiei mediului, Ziua Naţională a României), activităţi sportive şi de recreere (precum „Capitala Tineretului din România în An Centenar: vizite în oraş, drumeţii, sport, jocuri, dans), aniversarea Centenarului Marii Uniri şi organizarea unor activităţi pentru promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale”, a punctat prof. Lăcrimioara Verdeş. Caracterul inovator al acestui proiect a fost dat de faptul „Re-Creativ for All” le-a dezvoltat atât elevilor, cât şi profesorilor implicaţi ideea de cetăţean european, îmbinând educaţia de calitate cu educaţia pentru dezvoltarea durabilă prin metode practice şi creative. Cu atât mai mult, proiectul a răspuns valorilor europene promovând egalitatea de şanse prin implicarea elevilor cu cerinţe educaţionale într-un proiect de parteneriat european. Astfel, activităţi similare cu cele de la liceul din Baia Mare au avut loc şi în alte două unităţi de învăţământ din ţară (Lugoj şi Ziduri) şi din străinătate – Turcia şi Serbia. „Proiectele eTwinning internaționale sunt o cale spre o abordare europeană a parcursurilor didactice și spre o mai uşoară integrare într-o societate înclinată spre tehnologie. Ele au drept scop educarea elevilor și promovarea valorificării pedagogice a parteneriatelor școlare online. Caracterul practico-aplicativ al acestui proiect, prin organizarea atelierelor de creaţie desfăşurate în parteneriat european și în atelierele şcoală, a permis îmbinarea activită­ților practice cu cele intelectuale și a avut drept scop educarea elevilor astfel încât ei să se poată integra mai bine în viața socială”, a adăugat prof. Lăcrimioara Verdeş. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin derularea activităților şi în următorii ani prin extinderea lui şi la alte clase de elevi.